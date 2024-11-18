В сети появился трейлер новой документалки о первом прибытии The Beatles в США

В качестве сырья создатели использовали кадры, снятые Альбертом и Дэвидом Мэйслесами. Некоторые из этих кадров уже использовались в предыдущих документалках о The Beatles, но для нового проекта качество изображения было улучшено. Также зрители смогут увидеть интервью с Полом Маккартни, Ринго Старром и поклонниками коллектива.