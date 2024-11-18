Маршрут автобусов А-12 планируют сократить с 1 января в Нижнем Новгороде

С 1 января следующего года автобусы будут ходить до остановки «Московское шоссе». Так, из маршрута исключаются улицы Ярошенко, Чаадаева, Мирошникова, Циолковского, Светлоярская и проспект Кораблестроителей.
Изменения вводятся для стабилизации интервалов движения автобуса, а также уменьшения дублирования других маршрутов.
Отмечается, что по исключенным улицам будет следовать обновленный маршрут Т-76. Кроме того, планируется выпускать больше единиц транспорта на маршрут А-65.
Напомним, работу автобуса 203 проверили после жалобы нижегородского депутата.