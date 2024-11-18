Трентон
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более трети дончан зарабатывают меньше 30 тысяч

Ростовская область заняла 49 место в рейтинге по уровню зарплат.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области более 29 процентов дончан получают зарплату ниже 30 тысяч рублей. Такие данные приводит «РИА Новости» в своей статистике.

Те, кто в месяц получает зарплату выше ста тысяч рублей, составляют всего семь процентов. А средний диапазон зарплаты на Дону колеблется от 28 до 62 тысяч рублей.

Кстати, среди регионов по уровню зарплаты Ростовская область оказалась на 49 месте в рейтинге.

Ранее сообщалось, что сфера строительства стала лидером по уровню зарплат на Дону. Средняя зарплата в этом секторе составляет 90 тысяч рублей. Чуть больше получают каменщики. Их доход в месяц начинается от 150 тысяч. Но несмотря на высокий доход, специалистов в этой сфере не хватает.