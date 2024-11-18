Более трети дончан зарабатывают меньше 30 тысяч

Ранее сообщалось, что сфера строительства стала лидером по уровню зарплат на Дону. Средняя зарплата в этом секторе составляет 90 тысяч рублей. Чуть больше получают каменщики. Их доход в месяц начинается от 150 тысяч. Но несмотря на высокий доход, специалистов в этой сфере не хватает.