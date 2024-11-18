1469 дворов по всей Башкирии благоустроили за 7,6 млрд рублей

С 2019 года в Башкирии благоустроили 1469 дворов по всему региону, четверть из них — в Уфе. Программа «Башкирские дворики», по словам главы республики Радия Хабирова, охватила 2442 многоквартирных дома, в которых живут почти 880 тысяч человек. Из казны региона за шесть лет выделили 7,6 миллиарда рублей.
В этом году власти благоустроили 143 двора в 33 городах и районах. Программа затронула 77 тысяч жителей 213 домов. В обновленных дворах оборудовали 3598 парковочных мест, более 120 детских и спортивных площадок, 50 площадок для сбора мусора и 700 камер видеонаблюдения.
Из бюджета на «Башкирские дворики» в 2024-ом выделили один миллиард рублей. 73,6 миллиона вложили муниципалитеты, 12,2 миллиона — сами жители.
— Я напомню, что софинансирование со стороны собственников в размере не менее 1% от стоимости проекта — обязательное условие участия в программе. На 2025-й запланировали благоустроить еще 98 дворовых территорий в 40 муниципалитетах, — заявил Радий Хабиров.
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