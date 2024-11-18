1469 дворов по всей Башкирии благоустроили за 7,6 млрд рублей

С 2019 года в Башкирии благоустроили 1469 дворов по всему региону, четверть из них — в Уфе. Программа «Башкирские дворики», по словам главы республики Радия Хабирова, охватила 2442 многоквартирных дома, в которых живут почти 880 тысяч человек. Из казны региона за шесть лет выделили 7,6 миллиарда рублей.