Впервые восстановлена внешность животного, не имеющего аналогов в современной фауне

Поскольку останки саблезубого котенка находились в вечной мерзлоте, сохранилась передняя часть туловища, две лапы с когтями, тазовые кости и внутренние органы. Благодаря изучению мумии животного, ученые смогли выяснить какой была шерсть животного, положение ушей и форма морды. Открытие мумии животного в Якутии радикально расширяет представления о распространении этого рода и подтверждает его присутствие в позднем плейстоцене Азии. По степени развития костей и зубов определили, что животное погибло в возрасте трех месяцев по неизвестной причине.