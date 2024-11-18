Впервые восстановлена внешность животного, не имеющего аналогов в современной фауне

НОВОСИБИРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Российские ученые впервые в истории палеонтологии восстановили внешний вид замороженного мумифицированного животного — детеныша саблезубой кошки, не имеющего аналогов в современной фауне. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific reports (Nature group).
Мумифицированные останки детеныша саблезубой кошки были обнаружены в Якутии в 2020 году. В настоящее время мумия детеныша саблезубого котенка находится на специальном хранении в Академии наук Республики Саха (Якутия).
«Изучение внешнего вида особи показало ее существенные отличия от современного львенка аналогичного возраста (трехнедельного) в необычной форме морды с большим отверстием для рта и маленькими ушами, очень массивной шее, удлиненных передних конечностях и темном окрасе шерсти. Впервые в истории палеонтологии был изучен внешний вид вымершего млекопитающего, не имеющего аналогов в современной фауне», — говорится в статье.
Поскольку останки саблезубого котенка находились в вечной мерзлоте, сохранилась передняя часть туловища, две лапы с когтями, тазовые кости и внутренние органы. Благодаря изучению мумии животного, ученые смогли выяснить какой была шерсть животного, положение ушей и форма морды. Открытие мумии животного в Якутии радикально расширяет представления о распространении этого рода и подтверждает его присутствие в позднем плейстоцене Азии. По степени развития костей и зубов определили, что животное погибло в возрасте трех месяцев по неизвестной причине.
В свою очередь в пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ), который является одним из участников исследования, рассказали, что останки детеныша саблезубой кошки сравнили с современным львенком того же возраста. Помимо внешнего сходства было отмечено множество серьезных различий. У саблезубого котенка более вытянутая морда, крупный рот, небольшие уши, удлиненные и широкие передние лапы, массивная шея и шерсть темного цвета. Ученые установили, что период жизни животного 35−37 тыс. лет назад, что подтверждает ранее выдвинутую гипотезу.