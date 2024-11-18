В словарь Института русского языка добавили слово «фудшеринг»

Новое слово предложил включить в словарь благотворительный фонд «Банк еды “Русь” совместно с медиапроектом “Про фудшеринг”.
«Слово активно используется экспертами и в СМИ, и теперь оно получило официальное признание», — отмечает организация в своей группе «ВКонтакте».
Фудшеринг — это практика распределения продуктов питания, как правило, с истекающим сроком годности, между членами сообщества с помощью специальных организаций.
Ранее, 1 ноября, английское прилагательное brat стало словом 2024 года по версии британского словаря Collins Dictionary. Это слово носит определение «характеризующийся уверенностью, независимостью и гедонистическим настроем», согласно мнению экспертов.