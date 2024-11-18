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Марк Цукерберг отметил сильные и слабые стороны музыки, созданной нейросетью

Тем не менее она, возможно, будет ощущаться «бездушной». Цукерберг пояснил, что ИИ попросту недостает «прочих элементов» для качественного взаимодействия с человеком.

Источник: Звук

Тем не менее она, возможно, будет ощущаться «бездушной». Цукерберг пояснил, что ИИ попросту недостает «прочих элементов» для качественного взаимодействия с человеком.

В интервью для подкаста Track Star предприниматель также отметил, что ему нравится творчество Оливии Родриго и французского электронного дуэта Daft Punk. С музыкой последних Цукерберг недавно познакомил своих дочерей, передает NME.

Ранее в этом году предприниматель высказывался в поддержку искусственного интеллекта с открытым исходным кодом.

Тем временем российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что музыка, созданная нейросетями, сравнима «с ненастоящим сексом».