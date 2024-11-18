Бывший мэр Ижевска Олег Бекмеметьев предстанет перед судом в Нефтекамске

Бывшего мэра Ижевска Олега Бекмеметьева будут судить в Нефтекамске. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов Удмуртии.
Экс-сити-менеджера обвиняют в превышении должностных полномочий и продаже муниципальной земли по заниженной стоимости. Минувшим летом Шестой кассационной суд общей юрисдикции постановил рассмотреть уголовное дело в отношении бывшего главы города, бывшего прокурора Николая Пушина и предпринимателя Олега Бушмакина в Йошкар-Олинском суде. Защита выразила несогласие с этапированием в Марий Эл и оспорила решение.
— Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено для рассмотрения по существу в Нефтекамский городской суд Республики Башкортостан, — заявили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.
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