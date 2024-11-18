Трентон
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший мэр Ижевска Олег Бекмеметьев предстанет перед судом в Нефтекамске

Экс-мэра Ижевска будут судить в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Бывшего мэра Ижевска Олега Бекмеметьева будут судить в Нефтекамске. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Экс-сити-менеджера обвиняют в превышении должностных полномочий и продаже муниципальной земли по заниженной стоимости. Минувшим летом Шестой кассационной суд общей юрисдикции постановил рассмотреть уголовное дело в отношении бывшего главы города, бывшего прокурора Николая Пушина и предпринимателя Олега Бушмакина в Йошкар-Олинском суде. Защита выразила несогласие с этапированием в Марий Эл и оспорила решение.

— Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено для рассмотрения по существу в Нефтекамский городской суд Республики Башкортостан, — заявили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.