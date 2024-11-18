Найдено «связующее звено» между птерозаврами и птеродактилями

Это существо, получившее имя Skiphosoura bavarica (лат. «мечехвост из Баварии»), обладало крайне необычным обликом, который был одновременно близок к первым птеродактилям, высокоразвитым птерозаврам из меловой эпохи, и к примитивным птерозаврам юрской эры. В частности, он обладал длинной головой и шеей, как и птеродактили, но при этом его хвост был более длинным, а по устройству костей запястья и пальцев он занимал среднее положение между птерозаврами и птеродактилями.