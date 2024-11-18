«Уходим впятером»: Военный комиссар Батайска уволился, чтобы пойти добровольцем на СВО

Десятки звонков сегодня, 18 ноября, получил Сергей Чайковский — до недавнего времени военный комиссар города Батайска. На всю Ростовскую область прогремела новость: 51-летний военком уволился, чтобы пойти на СВО добровольцем. О причинах Сергей Сергеевич рассказал в беседе с «КП — Ростов-на-Дону».
Военным комиссаром полковник запаса проработал 16 с половиной лет. Личный архив героя публикации.
«У МЕНЯ ЕЩЕ ЕСТЬ СИЛЫ».
Полковник запаса Сергей Чайковский руководил военным комиссариатом 16,5 лет.
— Как потомственный военный я не могу оставаться в стороне и обязан помочь нашим ребятам, — сказал Сергей Сергеевич. — Хочу выразить благодарность городской администрации за плодотворное сотрудничество, мы всегда четко проводили призыв, любое наше обращение не оставалось без внимания.
Будучи военкомом Сергей Чайковский дважды выезжал в командировки к бойцам, мобилизованным в Батайске.
— Общался с ребятами в Луганской и Донецкой народных республиках. По их глазам было видно, как возмужали.
Их пример, как и многих друзей, которые сейчас служат на СВО, вдохновил и самого руководителя присоединиться к бойцам на передовой.
— Подписать контракт не мог, поскольку после тяжелого заболевания у меня инвалидность. Но это не мешает мне отправиться на передовую — вступаю в добровольческий отряд «Барс». Еще есть силы, и могу пригодиться — надеюсь помочь Родине!
Сергей Сергеевич признался, что давно думал отправиться на передовую. Личный архив героя публикации.
«В СВОИХ ЛЮДЯХ Я УВЕРЕН “.
Бывший военный комиссар признается, что его решение оставить должность и отправиться на передовую, сотрудники восприняли болезненно.
— Это моя вторая семья. Мы столько лет вместе проработали, все друг друга прекрасно знаем. Нелегко оставлять коллектив, но в своих людях я уверен.
И один из сотрудников, водитель, отправляется на СВО вместе с бывшим военкомом.
— А еще с нами едет мой друг предприниматель и одноклассник, который работает водителем, а через недельку и кум подъедет. Идем впятером! Мы все долго об этом думали, обсуждали. Но в итоге понял, что долго размышлять не надо — нужно принимать решения, чтобы скорее добиться нашей победы и мира.
Сергей Чайковский отправляется на СВО вместе с четырьмя товарищами. Личный архив героя публикации.
А дома Сергея Сергеевича будет ждать семья — жена, дети и новорожденная внучка.
— Супруга Елена Владимировна, когда узнала о моем решении, две ночи не спала — переживала, но в итоге отнеслась с пониманием. Как и дети — сын и дочка. А ровно два месяца назад родилась внучка. Увидев кроху, теперь со спокойной душой отправляюсь на СВО.