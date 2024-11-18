«Уходим впятером»: Военный комиссар Батайска уволился, чтобы пойти добровольцем на СВО

— А еще с нами едет мой друг предприниматель и одноклассник, который работает водителем, а через недельку и кум подъедет. Идем впятером! Мы все долго об этом думали, обсуждали. Но в итоге понял, что долго размышлять не надо — нужно принимать решения, чтобы скорее добиться нашей победы и мира.