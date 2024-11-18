Более семи тонн рыбы отправили на экспорт из Таганрога

Кстати, в Дону ученые обнаружили одну особь кефали-сингиль. Ее нашли на шлюзе Кочетовского гидроузла. По словам экспертов, ранее этот вид рыбы в Дону никогда не регистрировался. Дело в том, что сингиль обитает в Черном, Азовском и Каспийском морях. Также его можно встретить в Восточной Атлантике.