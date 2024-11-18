В Москве приостановили работу школы после заражения норовирусом 30 детей

Telergam-канал Mash пишет, что отравившихся детей больше — около 50 человек, они пили воду из кулера. В каждом классе якобы точно есть зараженный норовирусом ученик. Родители утверждают, что дети почувствовали себя плохо еще на прошлой неделе — с 14 ноября: у них наблюдались тошнота и понос, причем симптомы проявились прямо в школе. Родители говорят, что администрация не предприняла никаких мер для стабилизации ситуации и не разрешила забрать заболевших домой. Они считают, что учебное заведение могли бы раньше закрыть на карантин, чтобы было меньше заболевших.