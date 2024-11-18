Вокалист Drowning Pool Райан Маккомбс заявил, что у группы очень много материала

Солист и лидер метал-группы Drowning Pool Райан Маккомбс рассказал о том, как продвигается работа над новой музыкой. Артист отметил, что у них «полно нового материала» и что творческий путь коллектива далек от завершения.
По словам Маккомбса, Drowning Pool отправились репетировать сразу же после встречи в аэропорту Далласа за несколько дней до их первого концерта. Напомним, фронтмен вернулся в состав коллектива весной 2023-го после десятилетнего перерыва. Несмотря на то что «седых волос стало побольше», артисты без труда отрепетировали старые песни и начали писать новые.
Тем не менее сейчас коллектив столкнулся с другой проблемой: у них не так много времени, передает Blabbermouth. Маккомбс подчеркнул, что они пытаются вписать в расписание время на студии, но им все время что-то мешает.
Ранее в этом году Drowning Pool заявляли, что хотели бы выпустить альбом с новой музыкой в 2025 году.