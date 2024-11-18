«Салават Юлаев» проиграл в Магнитогорске «Металлургу» со счетом 2:3

Сегодня, 18 ноября, в Уфе «Салават Юлаев» проиграл «Металлургу» со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Победу гостям обеспечили Роман Канцеров (забросил шайбу в ворота соперников на 12-ой минуте матча), Робин Пресс (30) и Денис Зернов (забил гол в овертайме). За команду хозяев отличились Александр Хмелевский (11) и Ярослав Цулыгин (16).
«СЮ» после 25 игр с 34 очками занимает третью строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
Следующий матч уфимского клуба состоится в четверг — 21 ноября. Команда схлестнется в Тольятти с «Ладой».
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