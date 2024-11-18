Трентон
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Салават Юлаев» проиграл в Магнитогорске «Металлургу» со счетом 2:3

«Салават Юлаев» проиграл 2:3 магнитогорскому «Металлургу» в матче КХЛ.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 18 ноября, в Уфе «Салават Юлаев» проиграл «Металлургу» со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу гостям обеспечили Роман Канцеров (забросил шайбу в ворота соперников на 12-ой минуте матча), Робин Пресс (30) и Денис Зернов (забил гол в овертайме). За команду хозяев отличились Александр Хмелевский (11) и Ярослав Цулыгин (16).

«СЮ» после 25 игр с 34 очками занимает третью строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Следующий матч уфимского клуба состоится в четверг — 21 ноября. Команда схлестнется в Тольятти с «Ладой».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.