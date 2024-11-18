Врач РНПЦ «Мать и дитя»: эффективность бесплатных попыток ЭКО составляет 45,1%

В частности, эксперт сказала, что в 2023 году к беременности привели 45,1% случаев законченных циклов экстракорпорального оплодотворения. Речь о тех процедурах, которые были проведены на бюджетной основе. Напомним, одна бесплатная попытка ЭКО дана женщинам с бесплодием согласно указу президента № 171 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан» от 18 мая 2020-го.