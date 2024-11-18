Врач РНПЦ «Мать и дитя»: эффективность бесплатных попыток ЭКО составляет 45,1%

Замдиректора по педиатрии РНПЦ «Мать и дитя» Елена Улезко сообщила журналистам об эффективности бесплатных попыток ЭКО в Беларуси. Об этом пишет sb.by.
В частности, эксперт сказала, что в 2023 году к беременности привели 45,1% случаев законченных циклов экстракорпорального оплодотворения. Речь о тех процедурах, которые были проведены на бюджетной основе. Напомним, одна бесплатная попытка ЭКО дана женщинам с бесплодием согласно указу президента № 171 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан» от 18 мая 2020-го.
А всего, по словам Елены Улезко, в 2023-м провели 2024 цикла с переносом эмбрионов, 1042 из которых прошли на бюджетной основе. Специалист напомнила:
— В 2022 году эффективность бесплатных попыток ЭКО была 39,5%.
А Минтруда установило норму рабочего времени не более 2007 часов в 2025 году для пятидневной рабочей недели. Также Совет министров поднимает размер базовой величины в Беларуси с 1 января 2025 года.