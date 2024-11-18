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На Дону в пять раз увеличена выплата одаренным детям

Врио губернатора изменил систему поощрения одаренных детей на Дону.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области врио губернатора Юрий Слюсарь изменил систему поощрения одаренных детей в регионе. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Теперь выплата одаренным детям, учащимся в детских школах искусств и колледжах сферы культуры, увеличится в пять раз — до 25 тысяч рублей. Причем выдаваться она будет единовременно. Также было увеличено и количество стипендиатов. Вместо 15 будет 25 человек.

— В областном бюджете на финансовую поддержку ребят ежегодно будет предусматриваться 625 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Ранее была повышена единовременная выплата контрактникам. Теперь она составляет 1,6 млн. Это изменение начало действовать с 15 ноября.