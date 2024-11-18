На Дону в пять раз увеличена выплата одаренным детям

Теперь выплата одаренным детям, учащимся в детских школах искусств и колледжах сферы культуры, увеличится в пять раз — до 25 тысяч рублей. Причем выдаваться она будет единовременно. Также было увеличено и количество стипендиатов. Вместо 15 будет 25 человек.