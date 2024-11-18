Жировые клетки сохраняют РНК- «память» о прошлом ожирении

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Европейские и американские молекулярные биологи обнаружили, что лишний вес приводит к развитию долгосрочных перемен в уровне активности нескольких сотен генов в жировых клетках, что повышает вероятность повторного набора лишнего веса и появления связанных с ним метаболических нарушений. Выводы ученых были опубликованы в статье в журнале Nature.
«Проведенные нами опыты показывают, что ожирение приводит к появлению долгосрочных эпигенетических сдвигов в работе жировых клеток. Эти перемены делают данные тельца более склонными к развитию патологических реакций при попадании их носителя в среду, которая способствует развитию ожирения. Это объясняет циклическую потерю и набор веса при попытке похудеть посредством диеты», — пишут исследователи.
К такому выводу пришла группа американских и европейских молекулярных биологов под руководством профессора Швейцарской высшей технической школы (Цюрих) Фердинанда фон Мейенна при изучении образцов жировой ткани, которые были собраны среди двух десятков тучных пациентов, проходивших операцию по уменьшению объема желудка, а также среди схожего числа здоровых добровольцев с нормальным весом.
Ученых интересовало то, как приобретение лишнего веса, а также последующие успешные или неудачные попытки избавиться от него, влияли на активность генов в жировых клетках. Для получения подобных сведений исследователи сопоставили то, как изменилась концентрация молекул большого числа цепочек матричной РНК, своеобразных «рабочих копий» генов, в собранных ими образцах жировой ткани.
Проведенный исследователями анализ показал, что уровень активности нескольких сотен генов в адипоцитах, клетках жировой ткани, значительным образом менялся при наборе лишнего веса и впоследствии эти перемены не исчезали и при успешном избавлении от ожирения и снижении массы тела на четверть. Многие из этих сдвигов были зафиксированы биологами в участках ДНК, связанных с метаболизмом и круговоротом жиров, в том числе в генах IGF1, LPIN1, IDH1 и PDE3A.
Для раскрытия природы и функций этих перемен ученые провели аналогичные замеры в опытах на мышах. Эти эксперименты показали, что сдвиги в работе генов возникают при развитии ожирения в результате необратимых изменений в работе эпигенетических механизмов регуляции генов, которые сделали тучных грызунов уязвимыми к повторному развитию ожирения после успешного избавления от лишнего веса. Это объясняет существование так называемого «эффекта йо-йо» — циклического набора и потери веса при попытке похудеть при помощи диеты, подытожили ученые.