Жировые клетки сохраняют РНК- «память» о прошлом ожирении

Проведенный исследователями анализ показал, что уровень активности нескольких сотен генов в адипоцитах, клетках жировой ткани, значительным образом менялся при наборе лишнего веса и впоследствии эти перемены не исчезали и при успешном избавлении от ожирения и снижении массы тела на четверть. Многие из этих сдвигов были зафиксированы биологами в участках ДНК, связанных с метаболизмом и круговоротом жиров, в том числе в генах IGF1, LPIN1, IDH1 и PDE3A.