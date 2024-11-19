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Как детей мигрантов учат русскому языку

В трех школах Перми начала действовать городская программа по обучению детей мигрантов, которые плохо знают русский язык. Обычно это ученики 1−3-х классов, но проект рассчитан на участие ребят вплоть до 7-го класса.
Источник: РИА "Новости"

В трех школах Перми начала действовать городская программа по обучению детей мигрантов, которые плохо знают русский язык. Обычно это ученики 1−3-х классов, но проект рассчитан на участие ребят вплоть до 7-го класса.

— В группах учатся сейчас 60−70 человек, — пояснил директор ассоциации «Пермский этноцентр» Михаил Каменских. — Занятия ведут русисты, прошедшие подготовку по дисциплине «Русский язык как иностранный», а также специалисты-дефектологи.

Программу разработали в Пермском гуманитарно-педагогическом госуниверситете (ПГПУ).

Дети не только учат язык, но и с учителями выезжают на экскурсии в библиотеки и театры. Первоначально адаптационная программа была рассчитана только на детей, но сейчас эксперты думают, как ее распространить и на взрослых.

образование