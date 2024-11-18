HESS обнаружила источники сверхмощных космических лучей рядом с Землей

«Это открытие очень важно для нас по той причине, что теперь можно сказать, что обнаруженные нами частицы были выпущены крайне небольшим числом близких к нам объектов. Они удалены не более чем на тысячу световых лет от Солнечной системы, что является очень небольшим расстоянием по сравнению с размерами Млечного Пути», — пояснила научный сотрудник Потсдамского университета Катрин Эгбертс, чьи слова приводит пресс-служба CNRS.