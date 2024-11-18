Лукашенко разрешил охоту на медведя и рысь в Беларуси из-за значительного роста их численности

Указ № 420, корректирующий Правила охоты и Правила ведения охотничьего хозяйства, был подписан 18 ноября. Согласно данному документу в Беларуси разрешается охота на медведя и рысь. Речь идет об особом режиме. Он позволяет контролируемо регулировать их численность. Основанием для этого должны стать разрабатываемые Национальной академией наук планы управления популяциями.