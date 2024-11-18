Президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил охоту на медведя и рысь в Беларуси из-за значительного роста их численности. Об этом пишет телеграм-канал «Пул Первого».
Указ № 420, корректирующий Правила охоты и Правила ведения охотничьего хозяйства, был подписан 18 ноября. Согласно данному документу в Беларуси разрешается охота на медведя и рысь. Речь идет об особом режиме. Он позволяет контролируемо регулировать их численность. Основанием для этого должны стать разрабатываемые Национальной академией наук планы управления популяциями.
«Данное решение принято, поскольку численность этих животных значительно возросла и нуждается в регулировании», — сказано в телеграм-канале.
Президентским указом Минлесхоз получил ряд полномочий. Оно касаются определения перечня патронов (калибров) нарезного охотничьего оружия для добычи охотничьих животных в зависимости от вида, а также возраста.
Уточняется, что основные положения указа № 420 вступят в силу через шесть месяцев после официального опубликования документа.
Также 18 ноября Лукашенко лишил званий 21 человека из числа бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.