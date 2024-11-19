Где в Петербурге построят путепроводы над железными дорогами

Говоря о Цимбалинском путепроводе, губернатор Александр Беглов отметил, что у города есть список из пяти самых приоритетных транспортных переходов. На первом месте путепровод в створе улицы Салова и Большого Смоленского проспекта. Чтобы яснее понимать — это на участке от Софийской улицы до улицы Седова. Объект не просто создаст «мостик» над железнодорожными путями, но и станет частью магистрали от проспекта Стачек до улицы Коллонтай. Именно она включает в себя строящийся Большой Смоленский мост.