Где в Петербурге построят путепроводы над железными дорогами

В Петербурге взялись за реконструкцию Цимбалинского путепровода. Историческую дорожную переправу, соединяющую Невский район с Фрунзенским в створе улиц Белы Куна и Цимбалина, обновят и расширят до четырех полос. Над железной дорогой построят новый путепровод длиной 450 метров, который сможет пропускать в два с половиной раза больше машин, чем нынешний. А какие еще путепроводные планы есть у города?
САМЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ.
Говоря о Цимбалинском путепроводе, губернатор Александр Беглов отметил, что у города есть список из пяти самых приоритетных транспортных переходов. На первом месте путепровод в створе улицы Салова и Большого Смоленского проспекта. Чтобы яснее понимать — это на участке от Софийской улицы до улицы Седова. Объект не просто создаст «мостик» над железнодорожными путями, но и станет частью магистрали от проспекта Стачек до улицы Коллонтай. Именно она включает в себя строящийся Большой Смоленский мост.
— Залог реализации проектов в намеченные сроки — поддержка президента, — отмечал Беглов. По его словам, Петербург рассчитывает на федералов в реализации этого проекта в ближайшие шесть лет.
Второй путепровод расположится на границе Невского и Красногвардейского районов. Он войдет в состав развязки Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) и соединит два проспекта — Союзный проспект и Энергетиков. Эта же развязка потом обзаведется съездами с ШМСД на единую магистраль и уже упомянутый Большой Смоленский мост. Весь этот комплект, обещают власти, разгрузит транспортные заторы на правом берегу Невы.
НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ — В ТРИ РАЙОНА.
В Комитете по градостроительству и архитектуре (КГА) SPB.KP.RU озвучили еще четыре путепровода, которые власти считают важными.
— На территории Петербурга имеется множество пересечений с железнодорожными путями, что создает напряженную обстановку при совместном движении автотранспорта и железнодорожного сообщения. Создание следующих путепроводов обеспечит наибольший транспортный эффект, — пояснили в КГА.
Самый маленький и востребованный — в составе строительства Туристской улицы — от Школьной улицы до Мебельной. Пока Туристская разорвана на части железными путями Сестрорецкого направления, а ее пустой участок славится дурной репутацией «перехода смерти». Путепровод здесь ждут более четырнадцати лет, но нынешний срок реализации все еще расплывчатый — согласно Генплану, его построят до 2040 года.
Следующий путепровод — в створе улицы Юннатов. Он перепрыгнет пути Волховстроевского направления. Сейчас, судя по документам КГА, для этого проекта разрабатывают документацию — срок работ истекает в этом году. Когда власти непосредственно примутся за строительство, пока неизвестно.
Еще один автомобильный путепровод появится в Красносельском районе.
— Объект построят в составе строительства магистрали № 15 на участке от проспекта Ветеранов до КАД, — уточнили в КГА.
Этот путепровод перескочит пути Ораниенбаумского направления, а под загадочной магистралью имеется в виду улица Маршала Мерецкова, которую хотят проложить между проспектом Ветеранов и Петергофским шоссе через парк «Новознаменка». КГА уже разрабатывает для нее проект планировки.
Наконец, в комитете упомянули транспортную развязку на месте, где Петрозаводское шоссе сливается с путями Волховстроевского направления.
А ЧТО ЕЩЕ?
В обозримом будущем в городе займутся также путепроводной развязкой в составе магистрали М-32 на участке от М-49 до Приморского шоссе. Эта «переправа» обогнет пути Сестрорецкого направления и подключится к шоссе, чем разгрузит обстановку в зоне Лахтинского разлива. Ввести в эксплуатацию ее намерены в сентябре 2027 года.
В перспективе еще один путепровод появится в створе будущего продолжения Бухарестской улицы — на участке после Малой Балканской улицы. Она вольется в Автозаводской проезд, но участком с путепроводом перескочит железнодорожные пути Волховстроевского направления. Однако Генпланом это предусмотрено на период до 2040 года.