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Глава Башкирии пригрозил неприятностями за срыв сроков модернизации уфимских медучреждений

Хабиров пообещал неприятности за срыв сроков сдачи медобъектов Уфы.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 18 ноября, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой пригрозил неприятностями за срыв сроков реализации программы модернизации медицинских учреждений в Уфе.

Руководитель региона рассказал, что контрольное управление передало ему справку о том, что насчет выполнения программы имеется ряд вопросов. Хабиров напомнил, что просил не срывать сроков и пообещал заместителю главы Министерства здравоохранения республики Роберту Иштукову, что будет разбираться в ситуации. Глава также попросил мэра Уфы Ратмира Мавлиева подключиться к вопросу.

Напомним, что в рамках программы модернизации уфимских медучреждений столицы Башкирии с 2024 по 2029 год планируется обновить 118 объектов. Общий объем финансирования программы за шесть лет составит восемь миллиардов рублей.

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