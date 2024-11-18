Глава Башкирии пригрозил неприятностями за срыв сроков модернизации уфимских медучреждений

Руководитель региона рассказал, что контрольное управление передало ему справку о том, что насчет выполнения программы имеется ряд вопросов. Хабиров напомнил, что просил не срывать сроков и пообещал заместителю главы Министерства здравоохранения республики Роберту Иштукову, что будет разбираться в ситуации. Глава также попросил мэра Уфы Ратмира Мавлиева подключиться к вопросу.