На проспекте Революции в Воронеже заменят 21 погибший клен

В Воронеже планируют заменить погибшие клены на проспекте Революции новыми саженцами, рассказал мэр Сергей Петрин. Предварительно экологи испробовали все варианты реанимации растений. Меняли грунт в лунках, оборудовали дренаж, отправляли заболевшие деревья в питомник на оздоровление. Но все оказалось бесполезным. В итоге в горадминистрации приняли решение вместо засохших 21 деревца высадить новые. В отличие от предыдущих, они будут отечественного производства — из российских питомников. При этом по виду не будут отличаться от своих предшественников.