На проспекте Революции в Воронеже заменят 21 погибший клен

В Воронеже планируют заменить погибшие клены на проспекте Революции новыми саженцами, рассказал мэр Сергей Петрин. Предварительно экологи испробовали все варианты реанимации растений. Меняли грунт в лунках, оборудовали дренаж, отправляли заболевшие деревья в питомник на оздоровление. Но все оказалось бесполезным. В итоге в горадминистрации приняли решение вместо засохших 21 деревца высадить новые. В отличие от предыдущих, они будут отечественного производства — из российских питомников. При этом по виду не будут отличаться от своих предшественников.
Кроме того, по совету экологов решено расширить приствольное пространство, объединив его для нескольких деревьев.
Предстоящей зимой также модернизируют защиту стволов деревьев от возможных повреждений коммунальной техникой во время уборки снега с тротуаров и обочин дорог. В предыдущие годы с этой целью использовали необработанные доски — горбыль, который прикрепляли при помощи проволоки.
— Этот метод показал хорошие результаты, деревья, действительно, получали меньше повреждений при работе техники, но выглядели такие конструкции не очень эстетично, — отметил Сергей Петрин.
Поэтому мэрия провела переговоры с фирмой, которая готовит из вторичных материалов малые архитектурные формы для благоустройства городской территории. Решено попробовать разработать элементы защиты деревьев из них. Первые такие конструкции, в качестве эксперимента, появятся в центре города уже этой зимой.