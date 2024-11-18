В Ростовской области назвали города с самыми низкими ценами на мясо

В Ростовской области назвали три города с самыми низкими ценами на мясо. Об этом говорится на сайте Ростовстата.
Так, самую дешевую говядину продают в Шахтах. Цена на нее составляет 540 рублей 18 копеек. В донской столице говядина выйдет на 31 рубль дороже — 571. А в Таганроге за говядину просят все 600 рублей.
Куриное мясо выгоднее покупать в Миллерово. Средняя его стоимость здесь составляет 180 рублей. В Ростове же за курицу придется отдать 193 рубля.
Что касается свинины, то самые низкие цены на нее зафиксированы в Ростове — 362 рубля. А в Таганроге придется отдать 398 рублей за килограмм.