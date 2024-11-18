Загадочную смерть Брюса Ли раскрыли спустя 51 год

По их мнению, именно это стало причиной отёка мозга Брюса 20 июня 1973 года. А не заказ неких гангстеров, таблетка от боли в голове и куча других конспирологических гипотез. В одном из своих интервью актёр и боец ДжитКунДо заявлял, что очень много пьёт воды, потому что она его вдохновляет. Этот отрывок стал также известен благодаря треку Басты и Гуфа «ЧП».