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Загадочную смерть Брюса Ли раскрыли спустя 51 год

Со слов испанских медиков, причина — не обезболивающий препарат или заказ мафии, а вода.

Статью об этом в Clinical Kidney Journal опубликовала Присцилла Вильявалсо из мадридского научного института. Она вместе со своей командой проанализировала данные вскрытия и выявила редкую болезнь у главного «дракона» конца середины XX века — гипонатриемию. Из-за которой почки не могут выводить избыток воды из организма. Проще говоря, в его голове скопилось слишком много жидкости.

По их мнению, именно это стало причиной отёка мозга Брюса 20 июня 1973 года. А не заказ неких гангстеров, таблетка от боли в голове и куча других конспирологических гипотез. В одном из своих интервью актёр и боец ДжитКунДо заявлял, что очень много пьёт воды, потому что она его вдохновляет. Этот отрывок стал также известен благодаря треку Басты и Гуфа «ЧП».

несчастный случай