Трентон
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд закрыл на 20 суток кафе Boloto на Коломенской из-за выявленной антисанитарии

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга закрыл на 20 суток кафе Boloto на Коломенской улице, 9, из-за антисанитарии, сообщает 18 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Источник: Коммерсантъ

В ходе проведенной проверки в точке общепита, принадлежащей ООО «ЖАБА», нашли многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.

Специалисты посчитали, что компания не обеспечила помещения моечными средствами в достаточном количестве. Часть пищи была без маркировки, другая оказалась без обозначенных сроков годности. Молочная продукция шла без товаросопроводительной документации, сведений об оценке соответствия. В итоге 11,1 кг продукции забраковали и утилизировали.

Кроме некачественной продукции и грязи в помещениях не соблюдали и уровень шума. Защита привлекаемого лица вину общества не оспаривала и указала, что в настоящее время большая часть нарушений устранена. Для исправления оставшихся недочетов потребуется еще некоторое время.

Ранее прокуратура потребовала от рыбной фабрики на Курляндской улице устранить нарушения при производстве и хранении продукции. В ходе проверки помещений изъяли более 100 кг икры морского ежа.