Суд закрыл на 20 суток кафе Boloto на Коломенской из-за выявленной антисанитарии

В ходе проведенной проверки в точке общепита, принадлежащей ООО «ЖАБА», нашли многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.
Специалисты посчитали, что компания не обеспечила помещения моечными средствами в достаточном количестве. Часть пищи была без маркировки, другая оказалась без обозначенных сроков годности. Молочная продукция шла без товаросопроводительной документации, сведений об оценке соответствия. В итоге 11,1 кг продукции забраковали и утилизировали.
Кроме некачественной продукции и грязи в помещениях не соблюдали и уровень шума. Защита привлекаемого лица вину общества не оспаривала и указала, что в настоящее время большая часть нарушений устранена. Для исправления оставшихся недочетов потребуется еще некоторое время.
Ранее прокуратура потребовала от рыбной фабрики на Курляндской улице устранить нарушения при производстве и хранении продукции. В ходе проверки помещений изъяли более 100 кг икры морского ежа.