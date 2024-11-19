Суд закрыл на 20 суток кафе Boloto на Коломенской из-за выявленной антисанитарии

Кроме некачественной продукции и грязи в помещениях не соблюдали и уровень шума. Защита привлекаемого лица вину общества не оспаривала и указала, что в настоящее время большая часть нарушений устранена. Для исправления оставшихся недочетов потребуется еще некоторое время.