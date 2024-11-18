В 2025 году в Воронеже могут появиться троллейбусы с автономным ходом

В Воронеже могут появиться электробусы и троллейбусы с автономным ходом. На этой неделе вопрос будет обсуждаться с губернатором Александром Гусевым, а окончательное решение примут до начала декабря. Если оно будет положительным, электротранспорт выйдет на городские маршруты в конце первого квартала 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа в понедельник, 18 ноября.