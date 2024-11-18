В 2025 году в Воронеже могут появиться троллейбусы с автономным ходом

В Воронеже могут появиться электробусы и троллейбусы с автономным ходом. На этой неделе вопрос будет обсуждаться с губернатором Александром Гусевым, а окончательное решение примут до начала декабря. Если оно будет положительным, электротранспорт выйдет на городские маршруты в конце первого квартала 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа в понедельник, 18 ноября.
Для начала планируется закупить у разных производителей четыре единицы транспорта. Это позволит оценить эффективность и удобство каждого из них и выбрать оптимальный вариант.
По словам мэра Сергея Петрина, один троллейбус с автономным ходом стоит от 35 млн до 45 млн рублей. Всего же на обновление троллейбусного парка нужно более 10 млрд рублей — таковы оценки компании «Синара», которая готова заняться этим вопросом. В настоящее время городская администрация готовит пакет документов, чтобы подать на федеральное финансирование.
Вместе с тем в столице Черноземья продолжается обновление автобусного парка. Если ранее частные перевозчики закупали по несколько единиц, то сейчас благодаря федеральной поддержке единовременно смогли полностью обновить ряд маршрутов. РИА «Воронеж» писало, что за последние несколько месяцев осуществлена поставка более 100 единиц подвижного состава, в ближайшее время ожидаются еще более 50.