В волгоградском парке полным ходом готовят к зиме ледовый каток

Скоро начнется новый этап — заливка первого слоя льда. В итоге ледовое покрытие будет состоять из трех слоев общей толщиной около 10 см. В этом году дирекция парка приобрела дополнительно 340 пар новых коньков, и теперь общее количество доступных коньков составляет около 1000, начиная с 26-го и заканчивая 46-м размером. На ледовой арене одновременно смогут кататься до 500 человек.