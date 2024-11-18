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Минтранс заверил, что продлевать ограничения на Шакшинском мосту в Уфе не будут

В Уфе опровергли информацию о продлении перекрытия Шакшинского моста.

Источник: Комсомольская правда

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии заверило, что продлевать ограничения на Шакшинском мосту в Уфе не будут.

Движение планируют открыть, как и было намечено ранее, в полночь 24 ноября. С 23 октября полностью перекрыли движение, чтобы избежать колебания конструкций при проведении сварочных работ.

Чиновники заверили, что работы ведутся в соответствии с графиком. На сегодняшний день сварочные работы, как заявила исполняющая обязанности главы Минтранса республики Любовь Минакова, уже завершаются.

Чтобы обеспечить транспортную доступность жителям Шакши и Иглино, было скорректировано движение автобусов и электричек.

— Кроме того, объехать Шакшинский мост можно объездными путями: по трассе М-5 с заездом в город через Восточный выезд, Нагаевское шоссе и трассу Уфа-Аэропорт, — отметили в дорожном ведомстве.

Полностью открыть движение по мосту власти намерены в конце этого года.

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