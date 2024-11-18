Минтранс заверил, что продлевать ограничения на Шакшинском мосту в Уфе не будут

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии заверило, что продлевать ограничения на Шакшинском мосту в Уфе не будут.
Движение планируют открыть, как и было намечено ранее, в полночь 24 ноября. С 23 октября полностью перекрыли движение, чтобы избежать колебания конструкций при проведении сварочных работ.
Чиновники заверили, что работы ведутся в соответствии с графиком. На сегодняшний день сварочные работы, как заявила исполняющая обязанности главы Минтранса республики Любовь Минакова, уже завершаются.
Чтобы обеспечить транспортную доступность жителям Шакши и Иглино, было скорректировано движение автобусов и электричек.
— Кроме того, объехать Шакшинский мост можно объездными путями: по трассе М-5 с заездом в город через Восточный выезд, Нагаевское шоссе и трассу Уфа-Аэропорт, — отметили в дорожном ведомстве.
Полностью открыть движение по мосту власти намерены в конце этого года.
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