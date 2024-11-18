Ростовские хирурги спасли женщину с редкой патологией надпочечников

Врачи Ростовской областной клинической больницы спасли азовчанку с редкой патологией надпочечников. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
У 36-летней пациентки врачи диагностировали двустороннюю феохромоцитому. Это гормональное злокачественное новообразование, которое, по словам медиков, встречается в десяти случаях на миллион раз в год. А двусторонняя и еще реже. Так, в РОКБ с таким не сталкивались уже 20 лет.
Если не избавиться от этого недуга, то новообразование приведет к инсульту, инфаркту миокарда, отеку легких и почечной недостаточности.
Чтобы спасти дончанку, врачи удалили крупную опухоль вместе с правым надпочечником. А в левом новообразование было поменьше, поэтому орган удалось сохранить.
— Жизнь вообще без надпочечников — испытание, потому что невозможно полностью заместить функции этого органа гормональной терапией, — отметил ведущий хирург-эндокринолог РОКБ Олег Зинкевич. — А прооперированный нами надпочечник уже в ближайшем будущем может вернуться к нормальной гормональной деятельности. И пациентка забудет о давлении за 200, тахикардии, головных болях, внезапных приступах озноба и немотивированного страха. Двое детей, ответственная работа требуют от нее много сил.