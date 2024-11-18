Ростовские хирурги спасли женщину с редкой патологией надпочечников

— Жизнь вообще без надпочечников — испытание, потому что невозможно полностью заместить функции этого органа гормональной терапией, — отметил ведущий хирург-эндокринолог РОКБ Олег Зинкевич. — А прооперированный нами надпочечник уже в ближайшем будущем может вернуться к нормальной гормональной деятельности. И пациентка забудет о давлении за 200, тахикардии, головных болях, внезапных приступах озноба и немотивированного страха. Двое детей, ответственная работа требуют от нее много сил.