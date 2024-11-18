Ушла в неизвестном направлении: 53-летняя женщина без вести пропала в Ишимбае

Как сообщают волонтеры, местонахождение пропавшей неизвестно уже восемь дней. 10 ноября она ушла из дома в неизвестном направлении и все еще не вернулась. У женщины рост 168 сантиметров, у нее худощавое телосложение, светлые и короткие волосы, а также зеленые глаза. Во что она была одета — неизвестно.