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Ушла в неизвестном направлении: 53-летняя женщина без вести пропала в Ишимбае

В Башкирии восемь дней разыскивают 53-летнюю женщину.
Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Ишимбае пропала 53-летняя женщина. Об этом рассказали активисты поисково-спасательного отряда «Отклик».

Как сообщают волонтеры, местонахождение пропавшей неизвестно уже восемь дней. 10 ноября она ушла из дома в неизвестном направлении и все еще не вернулась. У женщины рост 168 сантиметров, у нее худощавое телосложение, светлые и короткие волосы, а также зеленые глаза. Во что она была одета — неизвестно.

Волонтеры «Отклика» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (987) 106−06−01 или 02. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

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