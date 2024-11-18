Новогодние елки в Ялте: когда и где их установят

«В этом году елки в Ялтинском регионе начнут устанавливать уже с конца ноября. Как и в прошлом году, в городе их будет четыре. Три на набережной, главная — в районе круглого фонтана, ее традиционно зажгут 19 декабря, в День Святого Николая», — говорится в сообщении.