Новогодние елки в Ялте: когда и где их установят

«В этом году елки в Ялтинском регионе начнут устанавливать уже с конца ноября. Как и в прошлом году, в городе их будет четыре. Три на набережной, главная — в районе круглого фонтана, ее традиционно зажгут 19 декабря, в День Святого Николая», — говорится в сообщении.
Кроме того, новогодние елки установят в районе квадратного фонтана и в начале Приморской набережной и напротив гостиницы «Ореанда». А четвертая украсит площадь Советскую. Поселки также подготовят к празднованию Нового года.
Ранее в администрации города сообщали, что планируют создать людям праздничное настроение гастрономической ярмаркой с шашлыками на набережной Ялты. Запущено голосование за и против ее проведения. Пока, по информации властей, сторонников мероприятия 68%, противников — 32%.
На прошлой неделе глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев в интервью радио «Спутник в Крыму» заявил, что на Новый год в городе не будет массовых мероприятий, но праздничную атмосферу власти обещают создать.