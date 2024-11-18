Мигрантов-нелегалов выявила полиция во время рейда в Ростове

В Ростове, в Первомайском районе, полицейские вместе с представителями военного следственного отдела СК России по Ростовскому-на-Дону гарнизону провели рейд по поиску мигрантов-нелегалов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Ростовской области.
В итоге были обнаружены восемь иностранцев, которые нарушали режим пребывания на территории РФ. Еще один задержанный уклонялся от выдворения.
— Сотрудники полиции составили в отношении нелегалов административные протоколы, которые затем направили для рассмотрения в суд, — говорится в сообщении.
Кроме этого, еще двое иностранцев не проживали по местам своих регистраций. А трое мигрантов предоставили полицейским подозрительные бланки с уведомлением о постановке на миграционный учет. Теперь правоохранителям предстоит выяснить их подлинность.