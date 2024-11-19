В Уфе из дворов будут убирать брошенный транспорт

Всего было обследовано 130 транспортных средств. В результате на 52 единицах брошенного транспорта были размещены уведомления о необходимости добровольного перемещения. 23 машины находились в удовлетворительном состоянии и не были признаны брошенными. Еще 55 транспортных средств не удалось найти на указанном заявителями месте.
Как уточнили в мэрии, бесхозные машины эвакуируют на спецстоянку после издания соответствующего приказа и публикации информации на сайте администрации Уфы.
За хранение транспорта на спецстоянке с собственника будет взиматься плата за каждые полные сутки со дня принудительной эвакуации.