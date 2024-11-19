Трентон
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе из дворов будут убирать брошенный транспорт

В Уфе действует спецкомиссия по выявлению и обследованию брошенных во дворах и разукомплектованных автомашин, ее очередные рейды прошли в ноябре во всех районах столицы республики, сообщает администрация города.

Источник: Администрация Уфы

Всего было обследовано 130 транспортных средств. В результате на 52 единицах брошенного транспорта были размещены уведомления о необходимости добровольного перемещения. 23 машины находились в удовлетворительном состоянии и не были признаны брошенными. Еще 55 транспортных средств не удалось найти на указанном заявителями месте.

Как уточнили в мэрии, бесхозные машины эвакуируют на спецстоянку после издания соответствующего приказа и публикации информации на сайте администрации Уфы.

За хранение транспорта на спецстоянке с собственника будет взиматься плата за каждые полные сутки со дня принудительной эвакуации.