В Уфе из дворов будут убирать брошенный транспорт

Всего было обследовано 130 транспортных средств. В результате на 52 единицах брошенного транспорта были размещены уведомления о необходимости добровольного перемещения. 23 машины находились в удовлетворительном состоянии и не были признаны брошенными. Еще 55 транспортных средств не удалось найти на указанном заявителями месте.