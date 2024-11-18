В Ростове с автомобильного моста на Королева упал мужчина

А вот был случай, когда житель Таганрога упал с седьмого этажа и выжил. Как оказалось, мужчина вышел на балкон, чтобы подышать воздухом. Вдруг у него закружилась голова, он потерял равновесие, опрокинулся за ограждение и полетел вниз с седьмого этажа. После чего дончанин вызвал скорую помощь. Мужчину госпитализировали с ушибами и переломом руки.