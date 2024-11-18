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В Ростове с автомобильного моста на Королева упал мужчина

73-летний мужчина упал с высоты в Ростове и выжил.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в понедельник, 18 ноября, с автомобильного моста на проспекте Королева упал 73-летний мужчина и выжил. Его госпитализировали. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Как уточнили в пресс-службе МВД по Ростовской области, сейчас по данному факту проводится проверка.

— В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято решение в соответствии с законодательством, — прокомментировали в ведомстве.

А вот был случай, когда житель Таганрога упал с седьмого этажа и выжил. Как оказалось, мужчина вышел на балкон, чтобы подышать воздухом. Вдруг у него закружилась голова, он потерял равновесие, опрокинулся за ограждение и полетел вниз с седьмого этажа. После чего дончанин вызвал скорую помощь. Мужчину госпитализировали с ушибами и переломом руки.