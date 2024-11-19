Начальную военную подготовку введут в школах Кубани

Врио руководителя департамента по делам казачества Александр Кравцов сообщил о том, что центр работает как в формате однодневной экскурсии, так и в формате пятидневных занятий по основам военной службы с круглосуточным пребыванием, организацией режима дня, приближенного к армейскому. Возможен двухнедельный интенсив. Главное, по его словам, здесь учат быть готовыми защищать себя, свою семью и Родину. Для всех юношей Кубани допризывного возраста проживание, обучение, выдача обмундирования и питание осуществляются здесь за счет краевого бюджета.