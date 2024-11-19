Начальную военную подготовку введут в школах Кубани

Организация начальной военной подготовки в школах стала предметом обсуждения на планерном совещании депутатов Заксобрания Краснодарского края. Его провел председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.
К рассмотрению вопроса пригласили вице-губернатора Александра Власова, первого замминистра образования, науки и молодежной политики региона Сергея Пронько, врио руководителя краевого департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Александра Кравцова.,
Открывая обсуждение, руководитель ЗСК напомнил, что с этого года в школьную программу для старшеклассников введен новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины».
— Его практической частью являются учебные недельные сборы в 10-х классах. Они проводятся в том числе на территории Военно-патриотического центра «Патриот» имени Героя РФ, генерала армии Казанцева Виктора Германовича, созданного по инициативе Губернатора края и являющегося одним из крупнейших в стране. С сентября текущего года сюда направляются старшеклассники из школ края, — сказал Юрий Бурлачко.
Об организации начальной военной подготовки учеников Кубани депутатов проинформировал первый замминистра образования Сергей Пронько. По его словам, в связи с началом спецоперации стал актуальным запрос на углубленное обучение допризывной молодежи. В соответствии с поручением Президента Минпросвещения России совместно с Минобороны проработан вопрос совершенствования системы военно-патриотического воспитания и подготовки россиян к военной службе. Внесены поправки в Федеральный закон об образовании по замене названия учебного предмета.
— Основы безопасности и защиты Родины«(ОБЗР) усилены курсом начальной военной подготовки. Реализация преподавания предмета в школах края стартовала с 1 сентября текущего года. Часть программы, как уже было сказано, проводится в “Патриоте”. В настоящее время программу допобразования на базе центра освоили 840 десятиклассников из Краснодара, Динского, Славянского и Красноармейского районов, — сказал замминистра.
Врио руководителя департамента по делам казачества Александр Кравцов сообщил о том, что центр работает как в формате однодневной экскурсии, так и в формате пятидневных занятий по основам военной службы с круглосуточным пребыванием, организацией режима дня, приближенного к армейскому. Возможен двухнедельный интенсив. Главное, по его словам, здесь учат быть готовыми защищать себя, свою семью и Родину. Для всех юношей Кубани допризывного возраста проживание, обучение, выдача обмундирования и питание осуществляются здесь за счет краевого бюджета.
Глава военного комитета ЗСК, Герой России Евгений Шендрик в выступлении отметил взаимодействие комитета и профильных ведомств по теме планерного совещания. В рамках обсуждения были подняты вопросы повышения квалификации педагогов для преподавания нового предмета, оснащения учебных кабинетов по «Основам безопасности и защиты Родины» и другие.
Так, для реализации преподавания предмета ОБЗР все учителя Кубани прошли курсы повышения квалификации, а также практическую подготовку на базе «Патриота». Что касается оснащения учебных кабинетов, то, по словам Сергея Пронько, на следующий год запланированы как федеральные, так и краевые средства на обеспечение школьных кабинетов по предмету необходимым оборудованием.
— Парк «Патриот» открыт и в Москве. Но у нас в крае он совмещен с проектом «Авангард». То есть мы реализуем еще и программы дополнительного образования по начальной военной подготовке. Молодежь здесь изучает азы военного дела и военную историю нашей страны, — сказал вице-губернатор Александр Власов.
В завершение председатель ЗСК акцентировал внимание на важности стоящих перед органами власти задач в данной сфере.
— Их реализация достаточно сложная. Трансформировать технологию обучения под новый предмет — это длительный процесс и кропотливая работа. Но благодаря Вениамину Ивановичу Кондратьеву у нас есть хорошая база в виде созданного центра. Наработан определенный опыт. Требуется усилить кадровый состав преподавателей, решить иные вопросы, которые прозвучали сегодня, — подвел итоги совещания Юрий Бурлачко.
В принятой по результатам обсуждения резолюции содержатся рекомендации министерству, департаменту и комитету ЗСК по продолжению и усилению проводимой работы.