Эксперты рассказали, когда в Татарстане сформируется снежный покров

19 ноября в Татарстане пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, мороси и дождя. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируются туман и сильный ветер порывами до 17 м/с. Температура ночью составит +2 градуса, днем — от +1 до +4 градусов.
20 ноября Татарстан окажется под влиянием атмосферного фронта — ночью пройдет снег, мокрый снег, температура ожидается от −2 до +2 градусов. Днем осадки сохранятся преимущественно на востоке РТ, температура воздуха составит от 0 до +3 градусов.
21 ноября через Татарстан пройдет теплый атмосферный фронт — местами будет небольшой снег, мокрый снег. Ветер усилится до 15−18 м/с. Температура ночью −3 градуса, днем +3 градуса.