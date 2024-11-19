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Эксперты рассказали, когда в Татарстане сформируется снежный покров

О погоде на предпоследнюю ноябрьскую неделю в Татарстане проинформировали специалисты Гидрометцентра РТ. Намеков на зиму пока не предвидится.

Сейчас в Трентоне: +7° 2 м/с 70% 755 мм рт. ст. +9°
Источник: Аргументы и факты

19 ноября в Татарстане пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, мороси и дождя. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируются туман и сильный ветер порывами до 17 м/с. Температура ночью составит +2 градуса, днем — от +1 до +4 градусов.

20 ноября Татарстан окажется под влиянием атмосферного фронта — ночью пройдет снег, мокрый снег, температура ожидается от −2 до +2 градусов. Днем осадки сохранятся преимущественно на востоке РТ, температура воздуха составит от 0 до +3 градусов.

21 ноября через Татарстан пройдет теплый атмосферный фронт — местами будет небольшой снег, мокрый снег. Ветер усилится до 15−18 м/с. Температура ночью −3 градуса, днем +3 градуса.