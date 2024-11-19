Эксперты рассказали, когда в Татарстане сформируется снежный покров

19 ноября в Татарстане пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, мороси и дождя. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируются туман и сильный ветер порывами до 17 м/с. Температура ночью составит +2 градуса, днем — от +1 до +4 градусов.