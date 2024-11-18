Разработано уникальное камуфляжное снаряжение для военных

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 ноября. /ТАСС/. Уникальное камуфляжное снаряжение для военных создали добровольцы из Великого Новгорода совместно с учеными Новгородского государственного университета (НовГУ) имени Ярослава Мудрого. Изделия предназначены для скрытых передвижений людей и техники, их маскировки от дронов и мультиспектрального обнаружения приборами оптического наблюдения, сообщил ТАСС один из разработчиков проекта, главный научный сотрудник Передовой инженерной школы НовГУ, профессор кафедры проектирования и технологии радиоаппаратуры Роман Петров.
«Уникальность разработанного камуфляжного снаряжения заключается в простой сборке, качестве применяемых материалов и низкой себестоимости. В изделии применяется объемная камуфлированная нарезка материалов. А визуальная маскировка соответствует окраске для любого времени года: зиме, осени, весне и лету. Это затрудняет обнаружение объектов с помощью оптических сенсоров. Таким образом, защитное снаряжение скрывает человека и технику от приборов, которые могут видеть намного больше, чем человеческий глаз», — сказал Петров.
По его словам, применяются различные технологии для обнаружения противника. К примеру, дрон оснащается видеокамерами для визуального наблюдения, приборами ночного видения. И также используются программы мультиспектральной обработки видеосигнала.
«Глаз человека воспринимает электромагнитное излучение или свет, отражающийся от предметов в видимом диапазоне длин волн примерно от 400 до 750 нанометров. Более длинные волны, как и более короткие, недоступны нашему зрению. Технически такая проблема легко решается переносом спектра сигнала из недоступной нам области в доступную. Либо разложением видимого света в цветовой спектр с анализом отдельных цветов на картинке. Невидимое становится видимым. С помощью точных, чувствительных камер и специального программного обеспечения происходит мультиспектральное преобразование видеосигнала. И обнаруживается не только объект, но определяется и его четкий контур и даже материал, из которого он сделан. Поэтому нашей задачей при создании камуфляжа было сделать его невидимым не только для человеческих глаз, но и для тепловизора, и мультиспектральной обработки», — пояснил Петров.
Модельный ряд и применение.
По словам автора и инициатора проекта Екатерины Васильевой, камуфляжное снаряжение можно применять на территории проведения специальной военной операции в пограничных подразделениях российской армии. Среди представленных разработчиками изделий — покрывало «Покров», которое защищает человека от мультиспектрального излучения беспилотников, плащ «Вотола» для маскировки человека от любого вида оптического наблюдения, покрывало «Техника», которое скрывает автомобили, БМП, трактора, танки от визуального наблюдения, тепловизоров, приборов ночного видения, в том числе мультиспектрального наблюдения, а также защищает от воздействия окружающей среды. Это позволяет скрыть технику при передвижении от наведения систем поражения, работающих по тепловому излучению двигателя.
Изделия уже отшиты и прошли успешное тестирование. В организации производств такого камуфляжного снаряжения заинтересовались не только в Великом Новгороде, но и в Москве, Санкт-Петербург, Петрозаводске, Казани, Рязани и в других регионах страны. Разработчики также сотрудничают с кафедрой цифровых технологий и дизайна Хакасского госуниверситета и кафедрой электроники Ярославского высшего военного училища ПВО.