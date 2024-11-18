Разработано уникальное камуфляжное снаряжение для военных

«Глаз человека воспринимает электромагнитное излучение или свет, отражающийся от предметов в видимом диапазоне длин волн примерно от 400 до 750 нанометров. Более длинные волны, как и более короткие, недоступны нашему зрению. Технически такая проблема легко решается переносом спектра сигнала из недоступной нам области в доступную. Либо разложением видимого света в цветовой спектр с анализом отдельных цветов на картинке. Невидимое становится видимым. С помощью точных, чувствительных камер и специального программного обеспечения происходит мультиспектральное преобразование видеосигнала. И обнаруживается не только объект, но определяется и его четкий контур и даже материал, из которого он сделан. Поэтому нашей задачей при создании камуфляжа было сделать его невидимым не только для человеческих глаз, но и для тепловизора, и мультиспектральной обработки», — пояснил Петров.