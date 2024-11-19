Глава свердловского фонда капремонта призвал рожать электриков и сварщиков

Глава свердловского фонда капремонта Станислав Суханов призвал рожать электриков и сварщиков. По словам чиновника, на Среднем Урале наблюдается нехватка рабочей силы.
Станислав Суханов также отметил, что иностранные специалисты не закрывают необходимый объем работ.
— В этом году мы столкнулись с проблемой — это отсутствие квалифицированной рабочей силы, — пояснил Суханов в эфире 4 канала. — То есть подрядчики просто не могут набрать необходимые бригады, укомплектоваться. Надо рожать и сварщиков, и кровельщиков, и штукатуров, маляров. В общем, нужна рабочая сила, которая будет выполнять те виды работ, которые являются капитальным ремонтом.
Ранее старший священник Храма-на-Крови Максим Миняйло предложил отменить в стране материнский капитал. А вместо него каждой женщине выплачивать на себя и на маленького ребенка МРОТ.
— Женщине материнский капитал не нужен. Это помощь девелоперам и строителям. В женской консультации ей должны платить минимальный размер оплаты труда на себя и на ребенка. Государство должно позаботиться о нерожденном ребенке и выделять на него зарплату. С появлением нового ребенка добавлять еще МРОТ, — рассказал на форуме «Города России» священнослужитель.
Напомним, что митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) неоднократно выступал за запрет абортов в России.