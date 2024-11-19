Глава свердловского фонда капремонта призвал рожать электриков и сварщиков

— В этом году мы столкнулись с проблемой — это отсутствие квалифицированной рабочей силы, — пояснил Суханов в эфире 4 канала. — То есть подрядчики просто не могут набрать необходимые бригады, укомплектоваться. Надо рожать и сварщиков, и кровельщиков, и штукатуров, маляров. В общем, нужна рабочая сила, которая будет выполнять те виды работ, которые являются капитальным ремонтом.