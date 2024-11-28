Федеральный проект «Жилье» в России в 2024 году

Смысл, поручения, жизненный цикл, денежное довольствие и срединные показатели — поднимаем в материале критерии федерального проекта «Жилье» в России в 2024 году.
Суть проекта «Жилье»
Пополняет нацпроект «Жилье и городская среда». Внимание программы концентрируется на росте количества новых квадратов для проживания населения. Осуществляется под руководством замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никиты Стасишина и при курировании зампреда российского правительства Марата Хуснуллина.
Указ президента РФ
Федеральный проект «Жилье» был открыт после распоряжения российского главы Владимира Путина от 7 мая 2018 года. Номер указа — 204. Название — «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Цели и основные задачи проекта «Жилье»
Регистрируются четыре главенствующие цели и пятерка ярких задач.
Цели:
- через пять лет возводить каждый год более 120 миллионов квадратов жилья;
- к 2030-му каждый пятый квадратный метр в стране обязан быть новым;
- в ближайшее десятилетие построить примерно миллиард квадратных метров для проживания граждан;
- достигнуть ежегодного модернизирования жилищных условий пятью миллионами ячейками общества.
Задачи:
- создать нерискованные инвестиционные инструменты для обычных людей, которые желают вложиться в квадратные метры;
- действенно использовать пустующие земли;
- помогать в реализации инфраструктурных проектов застройщикам;
- устранить лишние административные барьеры в отрасли;
- актуализировать нормативно-техническую документацию.
Сроки реализации федерального проекта «Жилье»
Федеральный проект «Жилье» начал свой жизненный цикл 1 ноября 2018 года. При этом успешно закончить его планируется до 31 декабря 2030-го.
Источники бюджета проекта «Жилье»
Расходы близятся к 207,3 миллиарда рублей. В источниках финансирования отмечаются федеральный бюджет и консолидированные бюджеты субъектов.
- 181,8 миллиарда рублей — федеральный бюджет.
- 201,3 миллиардов рублей — консолидированные бюджеты субъектов.
Какие еще федеральные проекты входят в нацпроект «Жилье и городская среда»
Кроме национальной программы «Жилье» в нем также числятся проекты:
- «Ипотека»;
- «Формирование комфортной городской среды»;
- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;
- «Чистая вода».
Задачи и результаты федерального проекта «Жилье»
Федеральный проект существует уже четыре года — время посмотреть на срединные итоги.
|Наименование задачи
|Базовое значение
|Описание результата на 2024 год
|Всплеск объемов строительства жилья
|79,2 миллиона квадратных метров
|90 миллионов квадратных метров
|Поднятие численности семей с улучшенными жилищными условиями
|3,6 миллиона семей
|4,2 миллиона семей
|Рост количества переселенцев из непригодных для жизни квадратных метров
|173,2 тысячи человек
|560,8 тысячи человек
|Обновление действующих нормативно-технических документов отрасли
|20 штук
|431 штука
|Создание новых единиц нормативно-технической строительной базы
|15 штук
|187 штук
|Повышение градостроительного потенциала земель из оборота финансового института развития «ДОМ.РФ»
|Ноль миллионов квадратных метров
|18,4 миллиона квадратных метров
|Рост градостроительного потенциала земель для строительства жилья
|Ноль миллионов квадратных метров
|192 миллиона квадратных метров
|Уменьшение объема строящихся многоквартирных домов
|115 миллионов квадратных метров
|101 миллион квадратных метров
|Всплеск вводимого в субъектах жилья благодаря стимулирующим государственным мероприятиям
|8,3 миллиона квадратных метров
|10,4 миллиона квадратных метров
|Увеличение общей квадратуры расселенного аварийного жилья
|2724,6 тысячи квадратных метров
|9966,9 тысячи квадратных метров
|Рост готового жилья, построенного гражданами
|33 миллиона квадратных метров
|44 миллиона квадратных метров