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Федеральный проект «Жилье» в России в 2024 году

Федеральный проект «Жилье» в России в 2024 году — что предусматривает, какую цель преследует и как исполняется.

Екатерина Нагель
Автор Новости Mail

Смысл, поручения, жизненный цикл, денежное довольствие и срединные показатели — поднимаем в материале критерии федерального проекта «Жилье» в России в 2024 году.

Федеральный проект «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» направлен на увеличение объема ввода жилья

Суть проекта «Жилье»

Пополняет нацпроект «Жилье и городская среда». Внимание программы концентрируется на росте количества новых квадратов для проживания населения. Осуществляется под руководством замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никиты Стасишина и при курировании зампреда российского правительства Марата Хуснуллина.

Указ президента РФ

Федеральный проект «Жилье» был открыт после распоряжения российского главы Владимира Путина от 7 мая 2018 года. Номер указа — 204. Название — «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Цели и основные задачи проекта «Жилье»

Регистрируются четыре главенствующие цели и пятерка ярких задач.

Цели:

  • через пять лет возводить каждый год более 120 миллионов квадратов жилья;
  • к 2030-му каждый пятый квадратный метр в стране обязан быть новым;
  • в ближайшее десятилетие построить примерно миллиард квадратных метров для проживания граждан;
  • достигнуть ежегодного модернизирования жилищных условий пятью миллионами ячейками общества.

Задачи:

  • создать нерискованные инвестиционные инструменты для обычных людей, которые желают вложиться в квадратные метры;
  • действенно использовать пустующие земли;
  • помогать в реализации инфраструктурных проектов застройщикам;
  • устранить лишние административные барьеры в отрасли;
  • актуализировать нормативно-техническую документацию.

Более 530 тыс. человек за 6 лет переселят за счет государства из аварийных домов в новое жилье

Сроки реализации федерального проекта «Жилье»

Федеральный проект «Жилье» начал свой жизненный цикл 1 ноября 2018 года. При этом успешно закончить его планируется до 31 декабря 2030-го.

Источники бюджета проекта «Жилье»

Расходы близятся к 207,3 миллиарда рублей. В источниках финансирования отмечаются федеральный бюджет и консолидированные бюджеты субъектов.

  • 181,8 миллиарда рублей — федеральный бюджет.
  • 201,3 миллиардов рублей — консолидированные бюджеты субъектов.

Какие еще федеральные проекты входят в нацпроект «Жилье и городская среда»

Кроме национальной программы «Жилье» в нем также числятся проекты:

  • «Ипотека»;
  • «Формирование комфортной городской среды»;
  • «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;
  • «Чистая вода».

Для сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в России реализуются разные программы по переселению из аварийного жилья

Задачи и результаты федерального проекта «Жилье»

Федеральный проект существует уже четыре года — время посмотреть на срединные итоги.

Наименование задачиБазовое значениеОписание результата на 2024 год
Всплеск объемов строительства жилья79,2 миллиона квадратных метров90 миллионов квадратных метров
Поднятие численности семей с улучшенными жилищными условиями3,6 миллиона семей4,2 миллиона семей
Рост количества переселенцев из непригодных для жизни квадратных метров173,2 тысячи человек560,8 тысячи человек
Обновление действующих нормативно-технических документов отрасли20 штук431 штука
Создание новых единиц нормативно-технической строительной базы15 штук187 штук
Повышение градостроительного потенциала земель из оборота финансового института развития «ДОМ.РФ»Ноль миллионов квадратных метров18,4 миллиона квадратных метров
Рост градостроительного потенциала земель для строительства жильяНоль миллионов квадратных метров192 миллиона квадратных метров
Уменьшение объема строящихся многоквартирных домов115 миллионов квадратных метров101 миллион квадратных метров
Всплеск вводимого в субъектах жилья благодаря стимулирующим государственным мероприятиям8,3 миллиона квадратных метров10,4 миллиона квадратных метров
Увеличение общей квадратуры расселенного аварийного жилья2724,6 тысячи квадратных метров9966,9 тысячи квадратных метров
Рост готового жилья, построенного гражданами33 миллиона квадратных метров44 миллиона квадратных метров
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