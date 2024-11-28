Федеральный проект «Жилье» в России в 2024 году

Пополняет нацпроект «Жилье и городская среда». Внимание программы концентрируется на росте количества новых квадратов для проживания населения. Осуществляется под руководством замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никиты Стасишина и при курировании зампреда российского правительства Марата Хуснуллина.