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Что можно и нельзя делать в день Павла 19 ноября, который называют Ледостав

Узнали, что можно и нельзя делать в день Павла Ледостава, который отмечают 19 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 19 ноября вспоминает святого Павла. В народе принято отмечать день Павла, или день Павла Ледостава. Согласно приметам, к указанной дате вода в водоемах сковывалась льдом.

Что нельзя делать 19 ноября

Не стоит уезжать 19 ноября далеко от семьи. Считалось, что подобное может вызвать ссоры, разногласия. Запрещено давать, а также брать в долг. Не следует ломать лед на реке. Предки верили, что в следующем году будет неурожай хлеба. А еще нельзя много разговаривать.

Что можно делать 19 ноября

По традиции, в указанную дату рыбаки начинали подготовку к зимней рыбалке. Интересно, что хозяйки на стол подавали выпечку вместе с яйцами, а вот мяса старались не есть, чтобы не болеть в зимний период.

Согласно приметам, гладкий лед указывает на урожайный лед. Снег 19 ноября говорит про снежную зиму. В том случае, если безветренная погода, то ждали похолодания. Большое количество звезд на небе предупреждает о морозе.

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