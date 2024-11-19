Что можно и нельзя делать в день Павла 19 ноября, который называют Ледостав

Православная церковь 19 ноября вспоминает святого Павла. В народе принято отмечать день Павла, или день Павла Ледостава. Согласно приметам, к указанной дате вода в водоемах сковывалась льдом.
Что нельзя делать 19 ноября
Не стоит уезжать 19 ноября далеко от семьи. Считалось, что подобное может вызвать ссоры, разногласия. Запрещено давать, а также брать в долг. Не следует ломать лед на реке. Предки верили, что в следующем году будет неурожай хлеба. А еще нельзя много разговаривать.
Что можно делать 19 ноября
По традиции, в указанную дату рыбаки начинали подготовку к зимней рыбалке. Интересно, что хозяйки на стол подавали выпечку вместе с яйцами, а вот мяса старались не есть, чтобы не болеть в зимний период.
Согласно приметам, гладкий лед указывает на урожайный лед. Снег 19 ноября говорит про снежную зиму. В том случае, если безветренная погода, то ждали похолодания. Большое количество звезд на небе предупреждает о морозе.