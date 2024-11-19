Что можно и нельзя делать в день Павла 19 ноября, который называют Ледостав

Не стоит уезжать 19 ноября далеко от семьи. Считалось, что подобное может вызвать ссоры, разногласия. Запрещено давать, а также брать в долг. Не следует ломать лед на реке. Предки верили, что в следующем году будет неурожай хлеба. А еще нельзя много разговаривать.