«Он расстраивался, что не сможет никогда зарабатывать столько, сколько я!» Уроженка Минска 39-летняя певица Бьянка впервые назвала причину развода с единственным мужем

Уроженка Минска Татьяна Липницкая, которую завоевала армию своих поклонников под псевдонимом Бьянка, впервые рассказала о том, почему она развелась с мужем и о том, свободно ли ее сердце сейчас. Обо всем этом Бьянка как на духу поведала Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион», которое выходит на телеканале НТВ.
— Ты любила своего первого и пока единственного мужа гитариста Романа Безрукова? — спросила Лера.
Брак продлился недолго. Фото: скриншот эфира телеканала НТВ.
— Очень любила, конечно! Мы дружили 8 лет. А потом решили почему-то, что нам нужно поцеловаться.
— Почему?
— Ну как-то было грустно на душе! — рассмеялась Бьянка. -Ты знаешь, когда так получается, когда люди вдруг смотрят друг на друга?..
— Ну это когда сразу, а когда 8 лет…- ответила Лера.
— Он мне всегда нравился и, как оказалось, я ему тоже всегда нравилась.
— А, ну это другое.
Чувства нахлынули спустя 8 лет знакомства. Фото: скриншот эфира телеканала НТВ.
— Поцеловались, потом все остальное и начали жить вместе, — сказала Бьянка.
— Тогда почему вы прожили в браке всего 4 месяца?
— Ну мы до этого жили полтора года вместе. Считай, тоже брак. Но мы очень часто друг друга не понимали, очень часто. Ну, конечно, вопрос денег стал очень жестко. Потому что он постоянно расстраивался, что он не сможет никогда зарабатывать столько, сколько я. И понятно, что для мужчины это большое унижение. Это во-первых. Во-вторых, он стал закрываться, я это очень почувствовала. Я поняла, что это все.
Лера Кудрявцева спросила белоруску о личном. Фото: скриншот эфира телеканала НТВ.
— Все-таки, что стало причиной вашего развода? — поинтересовалась Лера Кудрявцева.
— Ну, смотри, я разбила все его гитары, когда он меня выбесил.
— А чем он тебя выбесил?
— Он уехал на гастроли на неделю, а я хотела поехать с ним в Таиланд.
— А ничего, что он поехал зарабатывать деньги на семью? — резонно спросила Лера Кудрявцева.
Телеведущая узнала о причинах стремительного окончания брачного союза. Фото: скриншот эфира телеканала НТВ.
— А я хотела в Таиланд!
— Я бы тоже с тобой разошлась! — ответила Лера и все вместе рассмеялись.
— Я разбила все его гитары, поехала в Таиланд. Не одна, с друзьями.
— Ты ему гитары-то вернула? Оплатила? — поинтересовалась Лера финансовой составляющей стремительно рухнувшего брачного союза.
— Я ему купила Gibson и мопед, — ответила экс-супруга.
В сентябре 2025 года певица отметит 40-летие. Фото: личная страница Бьянки в соцсети.
— Молодец! Сейчас твое сердце свободно?
— Нет!
— У тебя есть молодой человек?
— Нет, его нет, но сердце не свободно, — расплывчато ответила Бьянка.
— А он об этом знает? — Лера была настойчива.
— Думаю, да!
— Но вы пока не встречаетесь?
— Нет, мы и не будем встречаться.
— А, он занят, женат?
— Не женат. Просто я изначально уже знаю, что ничего не получится, будет та же история, что и с первым мужем Романом, — ответила Бьянка, добавив: — Я просто знаю, какого мужчину я хочу. Хирурга хочу. Они хорошо зарабатывают, во-вторых, это очень хорошая профессия, врач дома всегда пригодиться. Мне кажется, что мы должны быть из разных сфер.
Ранее мы писали о том, что другая белоруска, певица Наталья Подольская приехала в Новополоцк, чтобы выступить на открытии фестиваля, но артистка внезапно почувствовала себя настолько плохо, что ей понадобились уколы обезболивающего (тут про это).