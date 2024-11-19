«Он расстраивался, что не сможет никогда зарабатывать столько, сколько я!» Уроженка Минска 39-летняя певица Бьянка впервые назвала причину развода с единственным мужем

— Ну мы до этого жили полтора года вместе. Считай, тоже брак. Но мы очень часто друг друга не понимали, очень часто. Ну, конечно, вопрос денег стал очень жестко. Потому что он постоянно расстраивался, что он не сможет никогда зарабатывать столько, сколько я. И понятно, что для мужчины это большое унижение. Это во-первых. Во-вторых, он стал закрываться, я это очень почувствовала. Я поняла, что это все.