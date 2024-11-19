Часы капитана корабля, спасавшего пассажиров «Титаника», продали за $2 млн, а до этого с аукциона ушли часы погибшего на лайнере уроженца Беларуси

Напомним, что «Титаник» затонул в северной Атлантике во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. Крупнейший на тот момент корабль в мире столкнулся с айсбергом в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. На борту было около 2225 пассажиров и членов экипажа.