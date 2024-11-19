Часы капитана корабля, спасавшего пассажиров «Титаника», продали за $2 млн, а до этого с аукциона ушли часы погибшего на лайнере уроженца Беларуси

Часы англичанина Артура Рострона, капитана корабля «Карпатия», спасшего более 700 пассажиров лайнера «Титаник», были проданы на аукционе за 2 млн долларов, пишет ТАСС.
Это не просто часы с историей, но еще и произведение искусства. Американский ювелирный дом Tiffany в свое время сделал их из 18-каратного золота.
Эти часы были подарены Рострону выжившими пассажирами «Титаника», которых он спас в 1912 году. Такой дорогой презент капитану сделали вдовы бизнесменов Джона Джейкоба Астора, Джона Тэйера и Джорджа Уайденера. Их мужья погибли в результате крушения лайнера.
Часы вручили Рострону в особняке Асторов в Нью-Йорке. Надпись на память гласит: «Подарена капитану Рострону с сердечной благодарностью и признательностью».
На торгах лот приобрел частный коллекционер из США. Сообщается, что это самая высокая цена, когда-либо заплаченная за связанный с «Титаником» предмет.
А несколько лет назад с аукциона продали часы уроженца Беларуси, который погиб на «Титанике».
Часы жителя Витебска оценили в 57,5 тысяч долларов.
За всю историю человечества затонули миллионы кораблей, и по количеству жертв «Титаник» не входит даже в первую тройку, но это бесспорно самая известная морская трагедия, которая и через 112 лет вызывает интерес.
Напомним, что «Титаник» затонул в северной Атлантике во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. Крупнейший на тот момент корабль в мире столкнулся с айсбергом в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. На борту было около 2225 пассажиров и членов экипажа.
Погибли более 1500 человек. 712 спасшихся человек подобрал пароход «Карпатия». Обломки корабля с людьми, которые не смогли выбраться наружу, лежат на глубине 3750 м, в 600 км от острова Ньюфаундленд на северо-востоке Канады.
Среди пассажиров «Титаника» были и уроженцы белорусских земель. Здесь мы рассказывали их истории. Была на борту и семья Кантор из Витебска, которая отправилась за лучшей жизнью в Нью-Йорк.
В тот трагический день Синаю Кантору было 34 года, а его жене — Мириам — 24. Они были людьми небедными и могли себе позволить купить билеты второго класса за 26 фунтов стерлингов (примерно 3666 долларов) за билет.
На родине Синай Кантор занимался импортом меховых изделий. С собой он вез несколько сундуков ценных мехов. Известно, что в Нью-Йорк семья направлялась, чтобы получить там медицинское образование и остаться жить.
Мириам Кантор спаслась с шлюпке № 10 и была доставлена в Нью-Йорк. Тело Синая в белом спасательном жилете найдет канадский корабль, который прибудет на место трагедии через несколько дней. Его тело извлекли под № 283.
Вот какие вещи были при нем обнаружены: карманный телескоп, серебряные часы, бумажник с иностранными купюрами, буквенный регистр, пустой кошелек, кошелек, 1,10 пенса золотом, десять шиллингов серебром и другими монетами.
Мистера Кантора похоронили на кладбище Маунт-Сион в Квинсе, штат Нью-Йорк. В 2018 году, спустя 106 лет после крушения, один из потомков Мириам выставил на аукцион карманные часы Кантора. Их корпус был изготовлен из латуни с серебряным покрытием.
Часы Синая Кантора потомок продал за 57,5 тысяч долларов. Фото: архив КП.
Эти часы за 57,5 тысячи долларов купил Джон Миоттель, который создал музей в Калифорнии. Они добавлены в экспозицию «Океанский лайнер».
Давид Сарнов принял сигнал с терпящего бедствие лайнера.
Первым принял сигнал с терпящего бедствие лайнера уроженец Беларуси Дэвид Сарнов. В тот момент он был в Нью-Йорке. Здесь мы подробно рассказывали историю этого человека, который впоследствии будет стоять у истоков американского радио и телевидения.
Давид Сарнов родился 27 февраля 1891 года в местечке Узляны Игуменского уезда Минской губернии. Сейчас это деревня в Пуховичском районе. В 1900 году его семья уехала в Америку.
14 апреля 1912 года 21-летний Дэвид работал на радиостанции, установленной на крыше нью-йоркского универмага Wanamaker. В этот день он принял радиограмму, отправленную с борта корабля, находившегося за 1400 миль: «Пароход “Титаник”, столкнувшись с айсбергом, быстро идет ко дну».
Сарнов сделал головокружительную карьеру. Фото: wikipedia.org.
В течение 72 часов Сарнов, не снимая наушники, непрерывно поддерживал связь с моряками судов, поспешивших к месту бедствия. Позже он скажет: «Гибель “Титаника” продвинула вперед радио и меня тоже».
Ранее мы писали, что автор песни «Ручнiкi» Николай Петренко чудом выжил в одной из самых крупных морских катастроф, во время которой в ледяной воде утонуло 7000 узников нацистских концлагерей.
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