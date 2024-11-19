Всё лучшее — в детях: новая «Манюня» возглавила российский кинопрокат

При этом довольно слабо стартовало драмеди «За слова отвечаю» с Оксаной Акиньшиной и Настасьей Самбурской — девятая строка и 17,9 млн рублей. Фильм рассказывает о том, как звезду мотивационных тренингов Свету Солнце в исполнении Акиньшиной сажают в тюрьму по обвинению в мошенничестве. Для защиты в суде ей нужны ходатайства тех, кому тренинги пошли на пользу. Однако единственные, кто могут выступить в ее защиту, — это ее новообретенные знакомые в лице сокамерниц. Не исключено, что конкурировать за зрителя фильму «За слова отвечаю» стало тяжелее за счет возвращения в кинотеатры неофициальных показов блокбастера «Веном: Последний танец». Площадки приостанавливали голливудские сеансы на период с 7 по 13 ноября в рамках договоренностей с прокатчиком «Централ Партнершип». Подробнее об этом «Известия» писали здесь.