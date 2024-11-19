Всё лучшее — в детях: новая «Манюня» возглавила российский кинопрокат

Семейная комедия «Манюня в деревне» заработала за уикенд 138 млн рублей и возглавила российский кинопрокат, сместив на второе место мелодраму «Любовь Советского Союза». На третье место опустилась сказка «Огниво», восьмой фильм-миллиардник 2024 года прибавил к своей общей кассе еще 74,7 млн рублей. Лучшей зарубежной новинкой недели стал «Еретик» с Хью Грантом, хоррор заработал почти 74 млн и осел на четвертой строке рейтинга. Замыкает топ-5 байопик «Руки вверх!», который медленно, но верно приближается к 1 млрд рублей. «Известия» рассказывают об итогах отечественного кинопроката в минувшие выходные.
«Манюня в деревне» подвинула «Любовь Советского Союза».
Сразу со своей стартовой недели возглавила рейтинг российского кинопроката новая семейная комедия «Манюня в деревне». Это уже второй релиз о рыжеволосой неунывающей девочке Манюне и ее подружках в этом году. Картина Дениса Гуляра заработала за свой первый уикенд 138 млн рублей, это самый успешный старт среди всех четырех полных метров франшизы, родившейся из повести Наринэ Абгарян.
Первая «Манюня», вышедшая в кино в 2022 году, за стартовые выходные заработала скромные 3,4 млн рублей, а общие сборы фильма составили 12,2 млн рублей. Но кассе первой картины можно сделать большую скидку: «Манюня в кино» вышла в самый турбулентный для российского кинопроката период после ухода из страны голливудских мейджоров. «Манюня в Москве», релиз которой состоялся в мае 2024 года, отметилась 98,5 млн рублей по итогам дебютного уикенда. Так что новая «Манюня» уже претендует на то, чтобы стать самой кассовой частью франшизы. Фильм также показывает наилучшую посещаемость среди релизов официального проката — в среднем на сеанс ходят по 25 человек.
Успех фильма Гуляра сместил на вторую строку историческую мелодраму «Любовь Советского Союза». Проект режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева заработал за второй уикенд 113,4 млн рублей, общие сборы картины составляют больше 330 млн рублей. «Любовь Советского Союза» при активной промо-кампании показывает скромную динамику. Средняя посещаемость картины — 17 человек на сеанс, это меньше, чем у холдоверов «Руки вверх!», «Огниво», «Субстанция» и «Граф Монте-Кристо», которые идут в прокате уже больше месяца.
— «Манюня» — уже узнаваемый бренд, предыдущие части франшизы стабильно собирали хорошую кассу. У нового фильма лучший показатель по сборам за первый уикенд среди предшественников, ситуация с разгоном такая же, как и у третьей части «Ужасающего». Кассу, на которую рассчитывала «Любовь Советского Союза», действительно делят и «Манюня», и успешные холдоверы вроде «Руки вверх!» и «Огнива». Но фильм еще, без сомнения, продолжит работать, — отметила в беседе с «Известиями» президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова.
Зарубежные хорроры по-прежнему не сбавляют оборотов.
Самым громким иностранным релизом недели стал хоррор «Еретик» с Хью Грантом. Лента завершила дебютный уикенд на четвертом месте с 73 млн рублей, но имеет все шансы подняться выше. Ленту уже высоко оценили мировые критики, а интерес в России к жанру хоррора не спадает. Это, например, хорошо продемонстрировал фильм «Собиратель душ» с Николасом Кейджем, заработавший в России около 400 млн рублей.
Ближайший громкий релиз в этом жанре — хоррор «Носферату» от режиссера «Маяка» и «Ведьмы» Роберта Эггерса. Сценарий фильма основан на немецком хорроре «Носферату, симфония ужаса» 1922 года. Главные роли в проекте Эггерса исполнили Билл Скарсгард, Уиллем Дефо, Николас Холт, Лили-Роуз Депп и Аарон Тейлор-Джонсон. В мировой прокат «Носферату» выйдет 25 декабря, однако вряд ли будет куплен для нашего проката, поскольку международный дистрибьютор — ушедшая из РФ компания Universal Pictures. Что не помешает хоррору дойти до российских зрителей в формате предсеансового обслуживания.
— Важно, что «Еретик» — хоррор именно от студии А24, ставшей уже легендарной у поклонников «новой волны» фильмов ужасов. Эта картина стала очередной новинкой, где звезда мирового масштаба предстает в образе злодея. Обаятельный Хью Грант и живой интерес современного кинозрителя к хоррорам позволят фильму продержаться в топе еще несколько недель, — прокомментировала Ольга Зинякова.
Чуть ниже в рейтинге ЕАИС опустились «Руки вверх!» и «Субстанция» — на пятую и седьмую строки соответственно. Биографическая драма о популярной одноименной музыкальной группе заработала в период с 14 по 17 ноября 26 млн рублей и медленно, но верно приближается к миллиарду в совокупных кассовых сборах. Тем временем «Субстанция» француженки Корали Фаржа собрала в прокате чуть больше 500 млн рублей, укрепившись в статусе второго самого кассового иностранного релиза года в России. Боди-хоррору с Дэми Мур и Маргарет Куолли потребовалось два месяца, чтобы достичь этой отметки. Первое место по-прежнему у «Графа Монте-Кристо», чьи сборы в России составляют 574,8 млн рублей. Экранизация одноименного романа Александра Дюма за неделю опустилась с шестой на восьмую строку рейтинга ЕАИС.
— Показатели «Субстанции», обогнавшей «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи с мощным кастом и сильнейшей промо-кампанией, доказывают, что отличные по качеству хорроры тоже могут устанавливать кассовые рекорды наравне с семейным контентом и блокбастерами, — добавила президент «Каро».
При этом довольно слабо стартовало драмеди «За слова отвечаю» с Оксаной Акиньшиной и Настасьей Самбурской — девятая строка и 17,9 млн рублей. Фильм рассказывает о том, как звезду мотивационных тренингов Свету Солнце в исполнении Акиньшиной сажают в тюрьму по обвинению в мошенничестве. Для защиты в суде ей нужны ходатайства тех, кому тренинги пошли на пользу. Однако единственные, кто могут выступить в ее защиту, — это ее новообретенные знакомые в лице сокамерниц. Не исключено, что конкурировать за зрителя фильму «За слова отвечаю» стало тяжелее за счет возвращения в кинотеатры неофициальных показов блокбастера «Веном: Последний танец». Площадки приостанавливали голливудские сеансы на период с 7 по 13 ноября в рамках договоренностей с прокатчиком «Централ Партнершип». Подробнее об этом «Известия» писали здесь.
Президент «Каро» Ольга Зинякова обратила внимание на увеличивающуюся посещаемость кинотеатров и сборы фильмов, отметив, что это довольно типичная картина для осеннего периода и конца года. Зрительское внимание, по ее словам, будет постепенно расти и достигнет своего пика в новогодние праздники. Остается актуальным тренд на работу фильмов вдолгую — раньше она была сложнее из-за потока голливудского контента и в целом большего числа крупных зарубежных релизов с хорошими рекламными кампаниями.