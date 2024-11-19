Сделать Рим снова великим: как смотреть «Гладиатор 2»

В отличие от прежнего фильма, в «Гладиаторе 2» больше солнца и в целом настроение не такое мрачное. Однако проект не выглядит супермасштабным: очень много разговоров, большая часть действия происходит на крупных планах, в тесных помещениях. Местами ловишь себя на мысли, что смотришь пилотную серию сериала «Гладиатор». Хотя «на бумаге» и есть все слагаемые идеального фильма для IMAX: новый гладиатор теперь сражается не просто с тиграми, а еще и с носорогами, злыми обезьянами и даже акулами. Правда, эти битвы на арене Колизея выглядят как вставные номера, действие неизбежно подводит к ним, и зрители в кинозале словно превращаются в римлян, ожидая всё более и более жестоких сцен.