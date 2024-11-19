Сделать Рим снова великим: как смотреть «Гладиатор 2»

В Европе уже стартовал, а в США ожидается 22 ноября выход на экраны «Гладиатора 2» — продолжения знаменитой оскароносной картины 2000 года. Это один из тех случаев, когда сиквел появился неожиданно, ведь история оригинального фильма была логично завершена: сюжетный узел распутан, «все умерли», и довольно зрелищно. О том, стоило ли вообще затевать масштабные съемки и что в итоге получилось, рассказывает корреспондент «Известий», посмотревший картину, как и положено с блокбастером, на широком экране в кинотеатре в Испании.
Незатейливый «Гладиатор» и несостоявшийся мюзикл с Кроу.
Есть поговорка: «Когда Ридли Скотт делает фильм, Бог бросает монетку». Режиссеру уже 86 лет, он давно в кино, попробовал себя во всем, кроме мюзикла. Но его работы неоднородны. Похоже, что в случае с «Гладиатором 2» монетка сначала упала на ребро, а потом куда-то укатилась.
Первый фильм был вымышленной историей про римского генерала Максимуса (Рассел Кроу), который получил благословение императора Марка Аврелия стать «защитником Рима» (а по сути его преемником). Но из-за интриг коварного и жестокого наследника престола по крови Коммода (Хоакин Феникс) Максимус потерял семью, был вынужден скитаться и вскоре стал гладиатором. Коммод же взошел на римский трон. Его сестра Луцилла (Конни Нильсен) попросила бывшего генерала выступить против тирана с верными войсками, но план провалился. В конце концов он сразился с Коммодом на арене Колизея, убил тирана, а сам был смертельно ранен.
Сюжет у картины, получившей пять «Оскаров», кстати, неоригинальный — многие называли фильм ремейком «Падения Римской империи» из 60-х, где Луциллу играла Софи Лорен, а Коммода — Кристофер Пламмер.
Но если первая лента была вдохновлена классикой вроде «Спартака» Кубрика, то вторая получилась куда ближе к жанру «сандалии и меч», «пеплум». В Италии 60−70-х годов сняли сотни похожих фильмов, где могучие рычащие бородачи были важнее сюжета и достоверности.
Кстати, «Гладиатор 2» и правда чуть не стал первым мюзиклом Скотта, да еще и с Расселом Кроу. Сценарий (он есть в открытом доступе в Сети) написал Ник Кейв. И по сюжету Максимус возвращался с того света, чтобы убить Христа и, как «вечный воин», сражаться во всех конфликтах — от времен крестоносцев до Вьетнама. К счастью, режиссер однажды проснулся и подумал: «Какой бред!» Но сам факт того, что это была рабочая (утвержденная!) версия, лишний раз доказывает, что Ридли иногда просто не чувствует, где нужно остановиться.
По сюжету «Гладиатора 2» прошло 16 лет. Луций (Пол Мескал), сын Луциллы и внук Марка Аврелия, наследник римского трона, провел детство вдали от матери. Ради безопасности парень живет где-то на сепаратистском севере Африки (Африка Нова) под именем Ханно, любит молодую жену и даже сражается вместе с ней и местными войсками против римлян. В один не самый прекрасный день римляне под предводительством генерала Марка Акация (Педро Паскаль) на больших кораблях штурмуют крепость, которую защищает Ханно. Его жену убивает вражеская стрела, а сам он оказывается в рабстве, становится гладиатором и мечтает отомстить Акацию. Интересный сюжетный поворот: Акаций — муж матери Луция, той самой Луциллии. В конце нас ждет, конечно же, финальный бой. И не один.
Магическая двойка: как это работает в фильме.
В этом проекте почему-то всё дважды, будто это не «Гладиатор 2», а «Двойной гладиатор». Противников главного героя — двое. Да и сами Луций и Акаций вдвоем воплощают образ генерала-гладиатора. Только здесь один — военачальник, а другой — раб.
Императоров тоже двое. Братья Гета и Каракалла (реально существовавшие, но к событиям картины имеющие мало отношения) выглядят комичными психопатами, не более. Они намерены утопить Рим в крови забавы ради, а армию отправить на вечную войну. Братья проводят дни в Колизее, тратя остатки имперской казны на пышные игры с гладиаторами. Генерал Акаций, наоборот, устал от бессмысленной гибели солдат и решает возглавить мятеж. Фред Хекинджер и Джозеф Куинн в ролях тиранов преступно не раскрыты как актеры. К сожалению, в звезде последнего сезона «Странных дел» Куинне режиссер «Гладиатора 2» увидел не более, чем развязного клоуна, в то время как его диапазон куда больше.
Игра в конструктор.
Луция выбирает циничный менеджер гладиаторов Макрин (Дензел Вашингтон). Это один из двух действительно интересных, живых героев. Добродушный бизнесмен, который в жажде власти превращается в хитрого и жестокого убийцу. Другой яркий персонаж — медик Рави (Александр Карим), друг и помощник Луция. Именно его экранное время наполняет фильм живыми, теплыми моментами.
В целом сценарий стал проще, но в лучших традициях сиквелов попытался «пересобрать» слагаемые успеха оригинала, будто детский конструктор. Порой возникает чувство, что смотришь ремейк первой части. Критики в свое время говорили, что сюжет «Гладиатора» — это «Рокки» на минималках. Новый фильм эксперты тоже приняли прохладно, он, по сути, пересказывает сюжет 2000 года, хотя пара интересных поворотов зрителей, без сомнения, развлекут.
Вперед в прошлое и назад из будущего.
В отличие от прежнего фильма, в «Гладиаторе 2» больше солнца и в целом настроение не такое мрачное. Однако проект не выглядит супермасштабным: очень много разговоров, большая часть действия происходит на крупных планах, в тесных помещениях. Местами ловишь себя на мысли, что смотришь пилотную серию сериала «Гладиатор». Хотя «на бумаге» и есть все слагаемые идеального фильма для IMAX: новый гладиатор теперь сражается не просто с тиграми, а еще и с носорогами, злыми обезьянами и даже акулами. Правда, эти битвы на арене Колизея выглядят как вставные номера, действие неизбежно подводит к ним, и зрители в кинозале словно превращаются в римлян, ожидая всё более и более жестоких сцен.
Некоторые спецэффекты вызывают недоумение. Колизей выглядит куда реалистичнее, чем 20 лет назад. Это теперь не только графика, но и декорация, построенная на Мальте в натуральную величину. А вот корабли, нарисованные обезьяны, акулы словно взяты из компьютерной игры десятилетней давности. Битвы на воде, драки на мечах, которые, например, для «Пиратов Карибского моря» были привычным делом, здесь смотрятся как проба пера. Зато драки на кулаках, бои между людьми сделаны прекрасно с точки зрения хореографии.
Пол Мескал отлично играет бородатого, брутального человека, характером и взглядом похожего на медведя. Лучшие моменты — не когда он говорит, а когда просто пристально смотрит и излучает опасность. Рассел Кроу был примерно таким же в роли гладиатора. А вот Луций здесь словно персонаж-функция и блекнет на фоне более интересных героев.
Героиня Конни Нильсен — по-прежнему самый глубокий и трагичный персонаж. Актрисе удалось отлично сыграть Луциллу, разрываемую на части сложившейся ситуацией выбора между мужем и сыном. В новой картине выясняется, что Луцилла имела связь с Максимусом в молодости (тогда это не было раскрыто, и в детстве Луций называл отцом полководца Луция Вера). Однако в продолжении Луция уже называют сыном Максимуса. Что бросает большую тень на мотивы персонажа Кроу в предыдущем фильме — там-то у него уже были любимая жена и сын, гибель которых стала двигателем сюжета.
В общем, сценаристы и Скотт распоряжаются и героями «Гладиатора» и вообще древней истории, будто играют в куклы. Знаменитый сенатор Гракх (Дерек Джейкоби вернулся к своей роли) жил лет на 150 раньше описываемой эпохи. А всё, за что ругали первый проект режиссера — вольное обращение с историческими фактами и хронологией, пафосный тон, чрезмерное насилие, — осталось и в новом фильме.
Немного политики.
Во втором «Гладиаторе» много раз звучит фраза «Мечта о Риме» — Марк Аврелий мечтал о свободной республике, где люди живут по закону, под руководством сената, и каждый нуждающийся найдет приют. В данном случае всё это относится, без сомнения, к Штатам и их либеральной политике. Сенат, республика — всё это отцы-основатели Америки строили на принципах Древнего Рима. Но как политическое высказывание «Гладиатор 2» работает хуже всего. Возможно, потому что сэр Ридли Скотт — британец, да еще и сын военного, офицера, в детстве проводивший много времени без отца, и личные мотивы для него здесь куда важнее, чем государственные параллели.
Если жанр античных боевиков вам по душе, они не так уж и редко появляются на экранах. Вспомним, что на очереди сразу две «Клеопатры» — один проект Дени Вильнева («Дюна», «Бегущий по лезвию 2049»), другой делает Галь Гадот. Режиссер «Анонима» и «Послезавтра» Роланд Эммерих в этом году тоже отметился пышным сериалом «Обреченные на славу» про Древний Рим. Но честное слово, куда интереснее посмотреть классический эпик «Падение Римской империи» 1964 года.
Где посмотреть.
Тем не менее российские поклонники фильма с Кроу интересуются, где можно посмотреть «Гладиатор 2». Выйдет ли блокбастер в отечественном прокате, пока неизвестно. Во всяком случае, студия Macdonald/Parkes Productions не накладывала санкции на российский регион.
Посмотреть «Гладиатор 2» онлайн можно будет после цифрового релиза драмы, ориентировочно в январе 2025 года.
А вот стоит ли ждать третью картину с приключениями «идущих на смерть» — пока неясно. Однако финал второго «Гладиатора» остался открытым, а Скотт уже успел рассказать о возможности продолжения.