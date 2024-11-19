Балет за пачку: посмотреть «Щелкунчика» в Москве стоит от 800 до 85 тыс. рублей

Год назад 18 ноября в кассах ГАБТ уже продавали первые билеты на заветную новогоднюю постановку. Сейчас же нет никакой информации о том, когда и в какую цену начнутся продажи. С 1966 года на главной сцене страны идет балет «Щелкунчик» в постановке народного артиста СССР Юрия Григоровича. Сходить на эту сказку всегда было недешево. Борьба со спекулянтами приводила только к подорожанию билетов в кассах театра. А чтобы купить их по номиналу, зрители стояли несколько дней в очередях, которые сами организовывали и пытались контролировать. Сначала записывались в тетрадке. А в день старта продаж выстраивались перед кассами и, проведя перекличку, формировали очередь. Начиная с 23:00 представители дирекции театра выходили к людям и под наблюдением сотрудников в форме в соответствии с номером в тетрадке надевали на руку браслет с номером. По нему на следующий день счастливчик мог купить два билета на «Щелкунчик» — по паспортам. Цена их варьировалась от 2 тыс. до 20 тыс. рублей. «Известия» вместе с остальными поклонниками балета проходили этот трехдневный квест.