Балет за пачку: посмотреть «Щелкунчика» в Москве стоит от 800 до 85 тыс. рублей

Главный «Щелкунчик» страны — в Большом театре — пока не анонсирован, и цены билетов неизвестны. Балет до сих пор не появился в репертуаре ГАБТ. Зато в других театрах почти все места на эту сказку проданы. На волне коммерческого успеха названия цены на новогодние представления растут год от года. Вот уже и второй после ГАБТ театр МАМТ (Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко) поднял стоимость за место в партере — с 15 тыс. до 25 тыс. рублей. Множится и количество «Щелкунчиков» в столичной афише — от балетов до ледовых шоу, а их стоимость варьируется от 800 до 85 тыс. рублей. «Известия» разбирались, какие спектакли доступны зрителям.
Не прощелкай.
Год назад 18 ноября в кассах ГАБТ уже продавали первые билеты на заветную новогоднюю постановку. Сейчас же нет никакой информации о том, когда и в какую цену начнутся продажи. С 1966 года на главной сцене страны идет балет «Щелкунчик» в постановке народного артиста СССР Юрия Григоровича. Сходить на эту сказку всегда было недешево. Борьба со спекулянтами приводила только к подорожанию билетов в кассах театра. А чтобы купить их по номиналу, зрители стояли несколько дней в очередях, которые сами организовывали и пытались контролировать. Сначала записывались в тетрадке. А в день старта продаж выстраивались перед кассами и, проведя перекличку, формировали очередь. Начиная с 23:00 представители дирекции театра выходили к людям и под наблюдением сотрудников в форме в соответствии с номером в тетрадке надевали на руку браслет с номером. По нему на следующий день счастливчик мог купить два билета на «Щелкунчик» — по паспортам. Цена их варьировалась от 2 тыс. до 20 тыс. рублей. «Известия» вместе с остальными поклонниками балета проходили этот трехдневный квест.
Бывало, что очередь нарушали крепкие парни-спекулянты, оттеснявшие организованных театралов назад. Случались и драки. Отстоявшие на «Щелкунчика» до сих пор объединены в сообщества в соцсетях. И, судя по ситуации с растущими ценами на спектакли Большого театра, многие из них уже не надеются попасть на любимый балет.
— Впереди у нас целая серия «Щелкунчиков», — заверил генеральный директор ГАБТ Валерий Гергиев. — Мы хотим совместно с Министерством культуры, с мэрией города Москвы сделать встречи с ярчайшим спектаклем возможными для большого количества людей. Эти вопросы сейчас обсуждаются. Будем надеяться на праздничный декабрь и первую половину января. «Щелкунчиков» будет довольно много предложено нашей публике.
Источники в театре рассказали «Известиям», что цены на новогоднюю сказку в Большом будут не меньше, чем на «Лебединое озеро». Сейчас это самый дорогой балет из афиши ГАБТ. Попасть в партер стоит 40 тыс. рублей. Хотя еще в феврале спектакль можно было посмотреть за 20 тыс. «Щелкунчик» всегда был дороже. Предварительно, самый дорогой билет будет стоить 50 тыс. рублей, поделился источник.
Повышение цен должно было сбить натиск спекулянтов. В этом году действительно билеты на «Лебединое озеро» можно было отловить на сайте театра. Но увеличение стоимости изменило аудиторию.
Вместе с тем в ГАБТ увеличилось количество льготников. К молодежной программе 14−22, обладателям «Пушкинских карт» и зрителям 60+ добавились ветераны боевых действий. С 1 октября 2024 года Большой ввел правило: все билеты становятся именными, продают их только по паспортам. Это еще один этап борьбы с перекупщиками.
«Известия» направили запрос в пресс-службу Большого театра об актуальных ценах билетов на «Щелкунчика» в 2024 году.
Как Большой брат.
По пути борьбы со спекулянтами посредством повышения цен пошел и МАМТ, где билеты на «Щелкунчика» в хореографии Юрия Посохова продают с 22 октября. Сайт лег уже на старте продаж, а стоимость шокировала бывалых театралов. За место на галерке с ограниченным видом на сцену — 3 тыс. рублей. Последний ряд бельэтажа — 8 тыс. рублей, а лучшие места в партере — 25 тыс. рублей: год назад на эту новогоднюю сказку в Большой можно было сходить за меньшую стоимость. В 2023-м «Щелкунчик» в МАМТ продавался в диапазоне от 3,5 тыс. до 15 тыс. рублей.
Как сообщили «Известиям» в пресс-службе театра, ценообразование в том числе продиктовано консолидированной позицией театрального сообщества по борьбе с перекупщиками. Также отметили, что в МАМТ принято положение о реализации билетов по льготным ценам, которое применяется ко всем спектаклям репертуара, в том числе самым кассовым. Исключение составляют лишь премьерные показы.
Показы балета в афише театра ежедневно с 21 декабря по 4 января. Билеты в какой-то момент были практически все выкуплены. Но в связи с ажиотажем дирекция добавила несколько дневных показов. И у зрителей есть возможность выбора из семи сотен мест.
— Балет «Щелкунчик» относится к спектаклям повышенного спроса, и цены на него действительно выше, чем на большинство постановок МАМТ, — добавили в пресс-службе. — Тем не менее театр стремится сохранить доступность билетов даже на такие хиты и предлагает различные категории цен. Это можно наблюдать в первые дни после открытия продаж.
В Кремлевский дворец.
На декабрьские спектакли «Щелкунчик» театра «Кремлевский балет» в постановке народного артиста России Андрея Петрова билеты уже практически раскуплены. Кстати, здесь сказочную постановку можно увидеть и летом, без ажиотажа.
— Государственный Кремлевский дворец всегда придерживается позиции, что праздник должен быть для всех, — рассказал «Известиям» заместитель генерального директора ГКД Константин Ярошевский. — Соответственно, мы стараемся сохранять максимально доступные для разных категорий зрителей цены на билеты.
На «Щелкунчика» от театра «Кремлевский балет» билеты стоят от 1 тыс. до 7 тыс. рублей. Это самые демократичные цены на балет. Но и они повысились. В прошлом году новогодняя сказка стоила от 800 до 5 тыс. рублей.
В афише ГКД на декабрь-январь можно найти и праздничное театрализованное представление «Щелкунчик».
— Перед спектаклем зрителей ждет яркое, веселое интерактивное действо с участием цирковых артистов, аниматоров, ходулистов, — рассказал Константин Ярошевский. — Для юных гостей будут проходить викторины, развлекательно-познавательный квест, конкурсы и многое другое. В конце праздника ребята получат подарки в виде куклы-Щелкунчика со сладостями внутри.
Кульминацией праздника станет одноактный балет «Щелкунчик» Чайковского в хореографии народного артиста России Андриса Лиепы. Специально для этой постановки сцену Малого зала увеличили в длину на 4 м и оснастили пятью мультимедийными экранами для создания фантастического многомерного пространства.
— Это действительно отличная идея, потому что такая компактная версия будет понятна и интересна даже самым маленьким зрителям. К тому же для меня это не эксперимент, я уже придумывал нечто подобное для людей, которые хотели увидеть хореографическое действо, выходящее за рамки привычного театра, — рассказал «Известиям» Андрис Лиепа.
Билеты на театрализованное елочное представление в ГКД стоят от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.
Цискаридзе и дети.
На прошлой неделе афиша Кремлевского дворца пополнилась третьим «Щелкунчиком». Николай Цискаридзе привезет в Москву спектакль, созданный силами учащихся Академии русского балета имени А. Я. Вагановой. Еще с момента премьеры балета Петра Чайковского в Мариинке 6 декабря 1892 года роли детей, солдатиков, кукол, гостей на празднике исполняют воспитанники Императорского театрального училища, ныне Академии русского балета. Цискаридзе продолжил традицию, а также доверил центральные партии учащимся старших курсов. Сейчас вагановцы танцуют «Щелкунчика» в хореографии Василия Вайнонена 1934 года.
Попасть на «Щелкунчика» Цискаридзе тоже удача. Так как академия арендует площадку в ГКД, может устанавливать цены на билеты на свое усмотрение. Балет в исполнении детей дороже, чем профессиональные спектакли труппы Кремлевского балета в три раза. Партер, который почти весь раскуплен, стоит 25 тыс. рублей. Последние ряды балкона — 3 тыс. рублей. В прошлом году цена начиналась с 1,5 тыс. за самый дешевый билет. За неделю продаж на сайте ГКД в доступе лишь процентов 20 мест от шеститысячного зала. Как признавался в интервью «Известиям» Николай Цискаридзе, академия может заработать на продаже билетов. Деньги пойдут на внебюджетные нужды.
Цены на «Щелкунчика» Цискаридзе сравнимы с билетами в Большой театр.
Кроме балета.
В декабре-январе «Щелкунчик» появится в афише РАМТ. Русский классический театр балета под руководством Валентина Грищенко с 2 декабря представит на сцене Молодежного театра хореографию Мариуса Петипа и Льва Иванова. Если в прошлом году билеты на эту постановку стоили от 500 до 12,5 тыс. рублей, то теперь — от 2 тыс. до 15 тыс. рублей.
Кроме репертуарных театров за такую возможность заработка ухватились и гастролирующие артисты. В продаже можно найти красочные афиши, где на балет Чайковского зазывают солисты Мариинского театра — Санкт-Петербургский национальный балет приглашает их для рекламы. Спектакль в хореографии Мариуса Петипа компания покажет в Зале церковных соборов ХХС, в Доме музыки, в Театре эстрады, в КЗ «Москва». Билеты — от 1 тыс. до 10 тыс. рублей.
На «ЦСКА Арене» будет идти «Щелкунчик. Королевство летучих мышей» — новогоднее шоу по мотивам классического балета Чайковского, вдохновленное мирами Тима Бертона. В нем перемешались балет, цирк, и всё это на фоне готических декораций. Более 70 виртуозов оркестра и хора Imperial Orchestra окажутся на высоте 12 м над зрителями во главе с летающим дирижером. Главной декорацией станет мультимедийный экран площадью 300 кв. м, а доминантой — цифровой орган. Билеты — от 2 тыс. до 15 тыс. рублей. Показы начинаются с 11 декабря.
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка новое ледовое шоу тоже назвала «Щелкунчик», оно начнется с 20 декабря в «Мегаспорте». В главных ролях новогодней премьеры — звезды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы: Татьяна Навка, Петр Чернышев, Камила Валиева, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Александра Степанова, Иван Букин. Для постановки созданы масштабные декорации, 3D-технологии, спецэффекты и анимация. Билеты — от 1 тыс. до 85 тыс. рублей. Шоу стартует с 20 декабря.
А 21 декабря на «Арене Мытищи» стартует «Щелкунчик» Евгения Плющенко. В ледовое шоу пригласили олимпийскую чемпионку Сочи-2014 Юлию Липницкую. В роли Щелкунчика — сам Плющенко. В основе постановки классическое либретто балета Чайковского. Поэтому режиссером стал премьер Большого театра Сергей Филин. Билеты — от 800 до 3,8 тыс. рублей.
А в Московском Губернском театре у Сергея Безрукова можно увидеть драматический спектакль «Щелкунчик». Режиссер Алла Решетникова поставила его по мотивам известнейшей сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Билеты — от 1 тыс. до 2,5 тыс. рублей.
В особняке «Дашков, 5» с 5 декабря до 12 января — танцевальное иммерсивное шоу «Щелкунчик. История, которую ты не знал». Захватывающие события волшебной ночи разворачиваются сразу на нескольких этажах. Гости могут выбирать, за кем из героев следовать и какую версию истории узнать. Билеты — от 6,9 тыс. до 30 тыс. рублей за VIP-посещение.
И это еще не все «Щелкунчики» на столичных сценах. Билеты еще можно купить.