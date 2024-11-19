Сомнолог Кейн: уровень освещения влияет на продолжительность жизни

Исследование, проведённое учёными из Университета Флиндерса в Австралии, установило взаимосвязь между уровнем освещения в разное время суток и риском преждевременной смерти. Научная работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Учёные выяснили, что нарушение естественного соотношения света и тьмы может влиять на циркадные ритмы, что связано с повышением вероятности развития таких заболеваний, как диабет, ожирение, сердечно-сосудистые патологии, расстройства психического здоровья и даже увеличением риска летального исхода.
В рамках исследования, проводившегося на протяжении восьми лет, за состоянием 88,9 тысячи жителей Великобритании наблюдали с помощью датчиков освещённости, которые участники носили в течение недели.
Анализ данных показал, что яркий свет в ночное время повышает вероятность преждевременной смерти на 21−34%, тогда как достаточная освещённость днём снижает этот риск на 17−34%. Компьютерное моделирование подтвердило, что интенсивность и ритм циркадных ритмов зависят от уровня освещённости, подчёркивая важность соблюдения естественных световых условий.
Специалисты отметили, что современные привычки, такие как работа в ночные смены или длительное пребывание в условиях искусственного света, могут негативно отражаться на биологических ритмах.
По мнению сомнолога Дэниела Уиндреда, контроль освещения особенно актуален для людей, подверженных сбоям циркадных ритмов, например, пациентов в реанимации или обитателей домов престарелых. Учёный подчеркнул, что простые меры, такие как увеличение дневного света и минимизация ночного, способны значительно улучшить состояние здоровья и повысить продолжительность жизни.
Ранее стало известно, что продолжительный сон может негативно отражаться на здоровье, особенно если становится привычкой.