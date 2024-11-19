Сомнолог Кейн: уровень освещения влияет на продолжительность жизни

Анализ данных показал, что яркий свет в ночное время повышает вероятность преждевременной смерти на 21−34%, тогда как достаточная освещённость днём снижает этот риск на 17−34%. Компьютерное моделирование подтвердило, что интенсивность и ритм циркадных ритмов зависят от уровня освещённости, подчёркивая важность соблюдения естественных световых условий.