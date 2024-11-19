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На Солнце 18 ноября произошло восемь мощных вспышек

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/.Ученые зарегистрировали восемь мощных вспышек класса М на Солнце 18 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ИПГ).

Источник: БЕЛТА

Отмечается, что первая вспышка произошла в 08.22. «В рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.0 (S07E78) продолжительностью 14 минут», — говорится в сообщении. А самая мощная вспышка М3.7 была зарегистрирована в 15.53.

Согласно мониторингу космической погоды ИПГ, семь из восьми вспышек сопровождались нарушением КВ-радиосвязи.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

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