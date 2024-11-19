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Что произошло в Иркутске в ночь на 19 ноября 2024: последние новости

Криминального авторитета из Тулуна и его подельников задержали за экстремизм.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Криминального авторитета из Тулуна и его подельников задержали за экстремизм.

«Смотрящий за городом» занимал высокий статус в криминальном мире. С января 2022 он участвовал в разрешении конфликтов, искал нелегальные источники дохода, контролировал поступление денег в «воровскую казну». Сейчас следователи завели уголовное дело.

Почти 6,5 миллионов украли мошенники у жителей Иркутской области за три дня.

Пять человек доверили свои деньги якобы брокерам. Одной из жертв стал 51-летний директор школы. Известно, что познакомился в сети с женщиной, которая рассказала о том, как зарабатывать на инвестициях.

Рост заболеваемости ОРВИ зафиксировали в Иркутской области.

С 11 по 17 ноября 2024 заболело 16 716 человек, в то время как за неделю до этого зафиксировали лишь 13 874 случая. В это время грипп подтвердился у одного человека.