Космический грузовик «Прогресс МС-27» затопят в Тихом океане

Корабль включит двигательную установку в 19:11 мск, которая в течение почти четырёх минут обеспечит необходимый импульс для схода с орбиты. После этого «Прогресс» войдёт в атмосферу, где его конструкция разрушится. Несгораемые фрагменты упадут в несудоходный район Тихого океана около 19:51 мск, примерно в 2660 километрах от Веллингтона, столицы Новой Зеландии, и в 6740 километрах от Сантьяго, столицы Чили.