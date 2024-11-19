Космический грузовик «Прогресс МС-27» затопят в Тихом океане

Во вторник грузовой корабль «Прогресс МС-27» завершит свою миссию на Международной космической станции, отстыкуется от российского сегмента и будет затоплен в Тихом океане. По информации, предоставленной «Роскосмосом», отстыковка намечена на 15:53 по московскому времени.
Корабль включит двигательную установку в 19:11 мск, которая в течение почти четырёх минут обеспечит необходимый импульс для схода с орбиты. После этого «Прогресс» войдёт в атмосферу, где его конструкция разрушится. Несгораемые фрагменты упадут в несудоходный район Тихого океана около 19:51 мск, примерно в 2660 километрах от Веллингтона, столицы Новой Зеландии, и в 6740 километрах от Сантьяго, столицы Чили.
Освободившееся место на станции займёт новый грузовой корабль «Прогресс МС-29», который планируется запустить с космодрома Байконур 21 ноября с помощью ракеты «Союз-2.1а».
Ранее космический аппарат Juno сфотографировал планету Юпитер, данные снимки, переданные на Землю, отличаются своей чёткостью.